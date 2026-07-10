“Put će biti zatvoren u subotu i u nedjelju u istom terminu od devet do 16 sati”, saopštili su organizatori trke AMKK “Lovćen Racing team”.

Izvor: MONDO/VLada Crne Gore

Zbog održavanja trke brdskog šampionata Crne Gore MBAT “Njeguši 2026”, u subotu i nedjelju 11. i 12. jula, doći će do totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu R1 Cetinje – Kotor na dionici Njeguši – Bukovica, za sve vrste vozila, prenosi Cetinjski list.

“Put će biti zatvoren u subotu i u nedjelju u istom terminu od devet do 16 sati”, saopštili su organizatori trke AMKK “Lovćen Racing team”.