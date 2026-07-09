U Podgorici u Bokeškoj ulici, još jedan engleski pub nedavno je otvorio svoja vrata.

Izvor: Engleski pub Boyce

Da ozbiljno grade svoj muzički program potvrđuju i imena koja su već nastupala pred podgoričkom publikom. Na Bojsijevoj bini do sada su se našli Marko Louis, Knez, Dragan Marinković Maca i Neša Galija, a iz lokala najavljuju da će se bogat repertoar nastaviti i tokom prve sezone.

Već u petak, 10. jula, publiku očekuje nastup šarmantnog crnogorskog pjevača Edisa Agića, koji će sa svojim bendom prirediti veče ispunjeno dobrom muzikom i odličnom atmosferom.