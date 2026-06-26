Podsjećamo, juče u poslijepodnevnim časovima, putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova primljen je poziv za pomoć od dvoje državljana Poljske koji su prijavili da su ostali zaglavljeni u stijeni.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore završili su akciju na Prokletijama, u rejonu Krošnjinih vrata, nakon što je utvrđeno da poziv za pomoć dvoje državljana Poljske nije odgovarao stvarnom stanju na terenu.

Podsjećamo, juče u poslijepodnevnim časovima, putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova primljen je poziv za pomoć od dvoje državljana Poljske koji su prijavili da su ostali zaglavljeni u stijeni.

“Odmah po prijemu poziva, pripadnici Gorske službe spašavanja uputili su se na teren, uprkos veoma nepovoljnim vremenskim uslovima koje su pratili jaka kiša i grmljavina. Dolaskom na lice mjesta ustanovljeno je da se poljski državljani ni u jednom trenutku nijesu nalazili u opasnosti niti su bili zaglavljeni u stijeni. Nalazili su se na ravnom terenu (livadi) svega nekoliko metara od markirane planinarske staze, a uz pratnju spasilaca bez ikakvih poteškoća pješice su stigli do odredišta. Na osnovu okolnosti na terenu, može se zaključiti da se u ovom slučaju radilo o neopravdanom, odnosno zloupotrijebljenom pozivu za pomoć, budući da nije postojala situacija koja je zahtijevala sprovođenje spasilačke akcije”, navodi služba.

Gorska služba spašavanja Crne Gore apeluje na sve posjetioce planina da broj 112 i službe spašavanja koriste isključivo u slučajevima stvarne opasnosti, jer svaki neopravdan angažman spasilačkih timova može ugroziti pravovremeno pružanje pomoći onima kojima je ona zaista neophodna.