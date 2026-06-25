“Putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje upućen je poziv za pomoć od strane dvoje poljskih državljana koji su ostali zaglavljeni na pomenutom lokalitetu”, navodi se.
Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Crne Gore otpočeli su spasilačku akciju u Prokletijama, u rejonu Krošnjina vrata, objavljeno je na Facebook stranici GSS.
“Putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje upućen je poziv za pomoć od strane dvoje poljskih državljana koji su ostali zaglavljeni na pomenutom lokalitetu”, navodi se.
Kako su kazali, u tom dijelu Prokletija trenutno vladaju loši vremenski uslovi, praćeni jakom kišom i grmljavinom, što dodatno otežava izvođenje spasilačke akcije.