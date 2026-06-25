“Putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje upućen je poziv za pomoć od strane dvoje poljskih državljana koji su ostali zaglavljeni na pomenutom lokalitetu”, navodi se.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Crne Gore otpočeli su spasilačku akciju u Prokletijama, u rejonu Krošnjina vrata, objavljeno je na Facebook stranici GSS.

“Putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje upućen je poziv za pomoć od strane dvoje poljskih državljana koji su ostali zaglavljeni na pomenutom lokalitetu”, navodi se.

Kako su kazali, u tom dijelu Prokletija trenutno vladaju loši vremenski uslovi, praćeni jakom kišom i grmljavinom, što dodatno otežava izvođenje spasilačke akcije.