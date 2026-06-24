Skupština neće smjeti da izabere Veselina Drljevića u Savjet Radio-televizije Crne Gore jer je i pravosnažno osuđen da je zloupotrijebio službeni položaj s još troje kolega, od kojih jedan, Naod Zorić, i dalje sjedi u upravljačkom tijelu javnog servisa.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Viši sud u Podgorici potvrdio je prvostepenu presudu kojom su njih dvojica i sada već bivši članovi Savjeta RTCG Filip Lazović i Amina Murić osuđeni na uslovne kazne zatvora u trajanju od sedam mjeseci jer su zloupotrijebili položaj prilikom nezakonitog reizbora Borisa Raonića za generalnog direktora RTCG 2023. godine, pišu Vijesti.

Bivši predsjednik Savjeta RTCG Drljević juče nije odgovarao na pozive redakcije, dok je Zorić, upitan da li će sam podnijeti ostavku ili čekati da ga razriješe funkcije člana Savjeta, rekao da nije upoznat s pravosnažnom presudom. Kasnije nije odgovarao na poziv novinarke.

Iz Višeg suda juče je, pored ostalog, saopšteno da je u postupku na nesumnjiv način utvrđeno da su okrivljeni na redovnoj sjednici 2023. godine glasali za Raonića, iako su bili upoznati sa pravosnažnom presudom kojom je kao nezakonita poništena prethodna odluka o njegovom imenovanju 2021. godine jer u momentu prijave na konkurs i izbora nije ispunjavao zakonske uslove.

Članica Savjeta Marijana Camović Veličković ocijenila je juče za “Vijesti” da je presuda potvrda onoga na šta su ukazivali i ona i mnogi drugi koji nisu povezani sa političkim partijama koje sada ponovo “guraju” Drljevića za člana Savjeta, ali i Raonića koji pet godina uzurpira funkciju generalnog direktora, što je takođe potvrđeno pravosnažnim presudama, prenose Vijesti.

Od 2023. naovamo doneseno je nekoliko pravosnažnih i prvostepenih presuda da je Raonić nezakonito izabran iz dva razloga - da nije imao potrebne kvalifikacije po pitanju godina radnog iskustva u VII 1 stručnoj spremi, ali i zbog toga što je bio u konfliktu interesa u trenutku prijavljivanja na konkurs i imenovanja jer je bio član Savjeta Agencije za elektronske medije, što je suprotno Zakonu o RTCG. Novim zakonom iz 2024. godine Vlada je propisala blaže kriterijume za imenovanje direktora u pogledu godina radnog iskustva koje Raonić ispunjava, nakon čega je izabran i na novi mandat.

Administrativni odbor Skupštine ponovo je 9. juna predložio Skupštini da izabere Drljevića za člana Savjeta RTCG, dok je pravosnažna presuda kojom je oglašen krivim zbog zloupotrebe položaja donijeta 15. juna. Sjednicu Administrativnog odbora su obilježile primjedbe dijela poslanika opozicije i kandidata na zakonitost i transparentnost procedure, nakon što su se u javnosti pojavile sumnje u vezi sa dijelom organizacija koje su podržale Drljevića, javljaju Vijesti.

Camović Veličković je juče rekla da Drljević ne može biti zakonito izabran ponovo i da se nada da će to biti jasno poslanicima, koji ne smiju dići ruku za njegovo imenovanje.

“Smatram i da su se stekli uslovi da član Savjeta Naod Zorić, koji je u svom drugom mandatu, mora biti razriješen jer je pravosnažnom presudom postao nedostojan funkcije na koju je imenovan”, kazala je.

Poručila je da zakon jasno propisuje da oni ne mogu biti članovi Savjeta, te da bi Skupština trebalo odmah da pokrene postupak razrješenja Zorića, ili da poništi konkurs za novo imenovanje ili umjesto Drljevića sa liste kandidata predloži Oliveru Nikolić.

“Nadam se da je sada i poslanicima jasno da moraju prekinuti s političkim kalkulacijama i dozvoliti da Savjet RTCG čine ljudi od integriteta, te da je konačno došlo vrijeme da uskrate i podršku Raoniću jer je pet godina bezakonja previše za cijelu državu, a ne jedan javni servis”, istakla je.

Drljević, prema Zakonu o nacionalnom javnom emiteru - Javnom medijskom servisu Crne Gore, ne može biti izabran za člana Savjeta RTCG.

Tim Zakonom, u članu 22, propisano je da članovi Savjeta ne mogu biti lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv službene dužnosti, krivično djelo prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude.

Kada je riječ o aktuelnom članu Savjeta RTCG Zoriću, i on bi prema propisima trebalo da bude razriješen funkcije.

U Zakonu o Javnom medijskom servisu piše da se na pitanja razrješenja člana Savjeta primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje oblast audio-vizuelnih medijskih usluga (AMU), a koje se odnose na savjet regulatornog organa, pišu Vijesti.

Zakon o audio-vizuelnim uslugama predviđa da se na razrješenja članova savjeta javnih emitera primjenjuju odredbe tog zakona koje se odnose na članove Savjeta Agencije za AMU.

Članom 161 tog zakona predviđeno je da se član Savjeta Agencije razrješava ako je u toku trajanja mandata nastupila neka od okolnosti iz člana 146. Među tim okolnostima, propisuje zakon, je i pravosnažna presuda za krivična djela protiv službene dužnosti, krivično djelo prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju ili za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude.

Postupak razrješenja člana pokreće Savjet, podnošenjem obrazloženog predloga Skupštini, koja donosi i konačnu odluku o razrješenju.