„S tim što se na raskrsnici sa Ulicom slobode ne izvode radovi, a na ovoj drugoj će se izvoditi. U toku su radovi na organizaciji. To su pripremni radovi. Postavljamo mreže“, kazala je Sanja Čukić iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zbog početka rekonstrukcije, Vučedolska ulica u Podgorici od juče je zatvorena za saobraćaj na dionici od Njegoševe do Ulice Slobode. Riječ je o projektu vrijednom više od pola miliona eura, kojim se planira modernizacija infrastrukture, ali uz očuvanje postojećeg ambijenta i drvoreda platana, piše Portal RTV Podgorica.

Vučedolska ulica naredna tri mjeseca biće veliko gradilište. Na dionici od Njegoševe do Ulice Slobode danas su počele pripreme za rekonstrukciju vrijednu preko pola miliona eura, zbog čega je taj dio grada zatvoren za saobraćaj. Radovi se za sada odvijaju iza zaštitnih ograda, dok nadležni istovremeno nastoje da omoguće nesmetan pristup stanarima i poslovnim prostorima.

„S tim što se na raskrsnici sa Ulicom slobode ne izvode radovi, a na ovoj drugoj će se izvoditi. U toku su radovi na organizaciji. To su pripremni radovi. Postavljamo mreže“, kazala je Sanja Čukić iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Radovi obuhvataju nove trotoarske površine, pejzažno uređenje, atmosfersku kanalizaciju, vodovod, dok je fekalna, kažu iz agencije, u dobrom stanju i radiće se samo nivelacija poklopaca.

„S tim što ćemo imati popločanje, na trotoarskim površinama ide porfido, bordo kamen, po sredini će biti kolovoz sa granitnim prizmama“, navela je Čukić.

U planu je i urbani mobilijar, a ulica će ipak zadržati autentičnost jer platani stari više od tri decenije neće biti uklonjeni, a drvored ce biti dopunjen još jednim stablom.

„Ono što je bitno da građani znaju, ovih dana ćemo ukloniti ove žive ograde, one idu u “Zelenilo” na čuvanje do završetka radova, kada će biti ponovo vraćeni“, zaključila je ona.

U ulici se još uvijek nalaze parkirana vozila, a nakon njihovog uklanjanja, planovi su da se od sjutra krene sa građevinskim radovima. U okviru rekonstrukcije planirana je izgradnja 20 parking mjesta, kao i formiranje kvalitetnih pješačkih površina i zelene zone.