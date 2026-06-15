Iako je Skupština opštine Ulcinj još 15. maja usvojila odluku o osnivanju DOO “Gradski prevoz”, a Opština prethodno u tu svrhu kupila pet mini-buseva, ta usluga, prema svemu sudeći, ove sezone neće biti dostupna građanima i turistima, saznaju “Vijesti”.

Izvor: MONDO

Sagovornik iz lokalne vlasti kazao je da još nije postignut konačan dogovor oko direktora preduzeća i organa upravljanja, sjedišta, odnosno poslovnih prostorija, te da je upitan i broj stajališta na potencijalnim linijama, pišu Vijesti.

Sekretar za komunalne i stambene djelatnosti Leart Taipi, iako je obećao, već skoro dva mjeseca ne odgovara na pitanja kad su kupljeni mini-busevi, koliko su koštali, kada će početi gradski prevoz, na kojim linijama, koliko će koštati karte...

U usvojenoj odluci stoji da osnivanje DOO “Gradski prevoz” ima za cilj organizovanje i unapređenje javnog gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji, kao djelatnosti od javnog interesa:

“Ova djelatnost je ključna za obezbjeđivanje dostupnog, efikasnog i sigurnog prevoza građana, što direktno doprinosi poboljšanju života u lokalnoj zajednici, povećanju mobilnosti stanovništva i podršci privrednim i turističkim aktivnostima u opštini”.

Opština je prethodno u tu svrhu obezbijedila pet mini-buseva “iveco daily”, kapaciteta 22 sjedišta, koji su proizvedeni 2025.

Prema Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju, djelatnost javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju mogu obavljati prevoznici koji su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta i imaju licencu za javni prevoz putnika ili tereta, prenose Vijesti.

Licenca se izdaje prevozniku koji ima stvarno sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Crne Gore, dobar ugled, finansijsku sposobnost, zaposleno odgovorno lice za prevoz koje je stručno osposobljeno, vozila u svojini, zakupu ili lizingu i zaključen ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posljedica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz.

U Zakonu piše i da je prevoznik dužan da objavi putem elektronskih ili štampanih medija početak obavljanja prevoza na liniji i red vožnje najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza.