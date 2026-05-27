Danas sunčano i toplije, temperatura do 34 stepena

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U sjevernim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti tokom popodneva. Očekuje se i porast temperature, koja će dostizati do 30 stepeni.

Slično vrijeme očekuje se i na jugu i u centralnim predjelima zemlje – sunčano i toplo, uz malo oblaka u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura biće do 34 stepena.

More će i sjutra biti talasasto zbog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, dok će temperatura mora ostati oko 19 stepeni.

Na jugu će se pravo ljetnje vrijeme zadržati i narednih dana, a od četvrtka poslijepodne očekuje se promjena vremena sa uslovima za kišu i grmljavinu. Sjeverni vjetar će pojačati, pa će doći i do manjeg osvježenja.

U centralnim predjelima do četvrtka će biti sunčano i toplo, nakon čega slijedi naoblačenje mjestimično praćeno kišom i grmljavinom.

Na sjeveru zemlje narednih dana smjenjivaće se sunčani intervali i popodnevni pljuskovi sa grmljavinom, dok se od petka očekuje pad temperature.