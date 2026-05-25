Vatrogasci koji su se borili sa pregrijanim rezervoarom opasnih hemikalija na jugu Kalifornije rekli su da je tokom noći eliminisala mogućnost da rezervoar eksplodira.

Rezervoar sa lako zapaljivim metil metakrilatom počeo je da se pregrijava u četvrtak u postrojenju u Garden Grouvu, gradu sa oko 170.000 stanovnika, udaljenom 35 kilometara južno od Los Anđelesa.

Guverner Kalifornije Gavin NJusom proglasio je vanredno stanje i izdata su naređenja za evakuaciju u oblasti u kojoj živi više desetina hiljada ljudi.

Postojao je strah da bi rezervoar mogao da pukne, što bi dovelo do izlivanja 26.500 litara toksičnog materijala ili do eksplozije.

Vatrogasci su tokom vikenda uočili da se na rezervoaru pojavila pukotina, što je pomoglo da se smanji pritisak, a rezervoar se malo ohladio.