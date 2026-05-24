Završni izvještaj o realizaciji strategije zapošljavanja pokazuje izražene regionalne razlike, slabiju privrednu aktivnost na sjeveru i i dalje prisutan rodni jaz na tržištu rada

Stopa nezaposlenosti u sjevernom regionu Crne Gore iznosi 23,6 odsto i gotovo je tri puta viša nego na Primorju, gdje je nezaposlenost 8,9 odsto, prenosi portal Dan pozivajući se na Završni izvještaj o realizaciji nacionalne strategije zapošljavanja Crne Gore 2021–2025. i Akcionog plana zapošljavanja za 2025. godinu.

Kako prenosi Dan, u izvještaju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga navodi se da regionalne razlike jasno ukazuju na neujednačen ekonomski razvoj države, posebno kada je riječ o tržištu rada i mogućnostima zapošljavanja.

Podaci za treći kvartal 2025. godine pokazuju da je stopa zaposlenosti u sjevernom regionu iznosila 48,9 odsto, što je za 13,6 procentnih poena manje u odnosu na primorski region, gdje zaposlenost dostiže 62,5 odsto.

U izvještaju se ocjenjuje da su ovakve razlike posljedica slabije privredne aktivnosti, ograničenih investicija i manje diversifikacije ekonomskih aktivnosti u sjevernom dijelu zemlje, prenosi Dan.

Posebna pažnja posvećena je položaju mladih na tržištu rada. Prema podacima Ministarstva rada, stopa nezaposlenosti mladih uzrasta od 15 do 29 godina u trećem kvartalu 2025. godine iznosila je 10,5 odsto.

Istovremeno, udio mladih koji nijesu zaposleni, niti uključeni u obrazovanje ili obuku (NEET) ostaje visok. Za starosnu grupu od 15 do 24 godine iznosi 14,2 odsto, dok je za populaciju od 15 do 29 godina 16,5 odsto. Od ukupno 22,6 hiljada mladih u NEET kategoriji, njih 15,3 hiljade vodi se kao nezaposleno.

Kako prenosi Dan, izvještaj ukazuje i na prisutan rodni jaz na tržištu rada. Stopa aktivnosti žena iznosi 56,5 odsto, dok je kod muškaraca 67,7 odsto. Stopa zaposlenosti žena je 51,9 odsto, a muškaraca 59,8 odsto.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje krajem prošle godine nalazilo se 8.174 lica sa invaliditetom, od čega su više od 61 odsto žene. Najveći broj registrovan je u Beranama i Rožajama.

Ministarstvo rada zaključuje da je povećanje zaposlenosti u manje razvijenim područjima, posebno na sjeveru Crne Gore, jedan od ključnih ciljeva budućih politika zapošljavanja, prenosi Dan.