Mandat Sudskog savjeta ističe 12. jula.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušaće danas kandidate koji su se prijavili na javni poziv za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Na Javni poziv za izbor članova Sudskog savjeta, koji je raspisan 12. marta, prijavili su se Bojana Franović Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić, piše Dan.

Prema zakonskim odredbama, za člana Sudski savjet može biti izabran kandidat koji ima najmanje 40 godina, 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci i visoke profesionalne i lične reference, uz uslov da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije.

Mandat Sudskog savjeta ističe 12. jula.

Savjet za vladavinu prava je krajem februara pozvao skupštinski odbor da bez odlaganja raspiše javni poziv i izabere četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, kako bi se spriječio institucionalni vakuum u funkcionisanju sudske vlasti u godini u kojoj se očekuje zatvaranje pregovaračkih poglavlja iz oblasti vladavine prava, piše Dan.