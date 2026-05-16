Dok njemački investitor Majk Štajnmiler govori o „istorijskoj prekretnici“, iz lokalne uprave poručuju da bez saglasnosti Opštine nema istražnih radova

Dalja sudbina beranskog aerodroma, koji je za civilni saobraćaj zatvoren još 1975. godine, ponovo je otvorila brojna pitanja i izazvala nove nesuglasice između njemačkog investitora Majk Štajnmiler i čelnika Opština Berane.

Dok kompanija „Aerodrom Berane“ d.o.o, na čijem je čelu Štajnmiler, najavljuje početak prvih fizičkih istraživanja terena nakon više od tri decenije, iz lokalne uprave tvrde da o tome nijesu zvanično informisani. Istovremeno, iz Vlada Crne Gore, koja je nadležna za pitanje aerodroma, u posljednje vrijeme nema konkretnih informacija o daljim koracima projekta.

Iz Opštine Berane poručuju da se bilo kakvi istražni ili građevinski radovi ne mogu realizovati bez saglasnosti lokalne samouprave i poštovanja zakonskih procedura.

„Imajući u vidu da se radi o prostoru aerodroma koji se nalazi na teritoriji opštine Berane i koji je dat na raspolaganje Opštini, smatramo krajnje neozbiljnim i neodgovornim da se ovakve informacije plasiraju u javnost bez prethodne komunikacije sa lokalnom samoupravom i bez sprovođenja procedura predviđenih zakonom“, navodi se u saopštenju lokalne uprave.

Dodaju da Opština podržava svaki ozbiljan investicioni projekat koji može doprinijeti razvoju grada, ali insistira na transparentnosti i institucionalnom pristupu.

Sa druge strane, Štajnmilerova kompanija saopštila je da će u narednim danima početi geotehnička ispitivanja tla u okviru projekta reaktivacije aerodroma.

„Kompanija ‘Aerodrom Berane’ d.o.o objavljuje početak fizičkih geotehničkih istraživanja na terenu aerodroma u Beranama. U narednim danima dva specijalizovana tima za bušenje započeće sveobuhvatan program prikupljanja preciznih podataka o strukturi i mehanici tla“, saopšteno je iz kompanije.

Prema njihovim navodima, radovi bi trebalo da traju četiri do pet dana, a cilj istraživanja je prikupljanje podataka potrebnih za projektovanje buduće aerodromske infrastrukture.

Memorandum potpisan još 2023. godine

Majk Štajnmiler je vlasnik kompanije „Elite Private Jet Service“, partnera Minhenske bezbjednosne konferencije i njenog zvaničnog avio-prevoznika. On je u aprilu 2023. godine sa Vladom Crne Gore i Opštinom Berane potpisao memorandum o valorizaciji beranskog aerodroma.

Tada je tvrdio da aerodrom može biti izgrađen po svim evropskim i svjetskim standardima, kao i da bi mogao da funkcioniše tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Najavljivao je otvaranje stotina novih radnih mjesta, razvoj novih tehnologija i ulaganja bez državnih subvencija.

Ipak, od tih obećanja do danas nije bilo konkretnih rezultata, pa je ovo prvo veće oglašavanje investitora nakon dužeg perioda tišine.

Iz kompanije ističu da su najavljena istraživanja direktna posljedica pozitivnih nalaza studije izvodljivosti koju je sprovela Ernst & Young (EY), po narudžbi Vlade Crne Gore.

Navode da program obuhvata ukupno 16 strateških bušotina, uključujući ispitivanja za budući kontrolni toranj, pistu, rulne staze i kargo infrastrukturu.

„Početak ovih fizičkih radova označava istorijsku prekretnicu za Berane i Crnu Goru. Nakon godina teorijskog planiranja, sada prelazimo u fazu fizičke realizacije“, poručili su iz kompanije.