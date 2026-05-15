"Čak devet izvršenih pretresa u ovako kratkom roku, sa upadom u hotelske sobe sigurno nije mjera i obim koji je ustavno dopušten"

Menadžment Hotela „Podgorica“ saopštio je da je Uprava policije u periodu od februara do maja 2026. godine izvršila čak devet pretresa hotela, te da učestale policijske akcije ozbiljno narušavaju njihov poslovni ugled, otežavaju rad zaposlenima i odbijaju goste, zbog čega apeluje na nadležne institucije da im omoguće nesmetano poslovanje, prenosi CdM.

Njihovo obraćanje javnosti prenosimo integralno:

Obraćamo se cjelokupnoj crnogorskoj javnosti, sa željom da je upoznamo sa problematičnim odnosom Uprave policije prema našem pravu na rad. Naime, u periodu od 05.02.2026.godine, do 06.05.2026.godine, izvršno je devet pretresa Hotela “Podgorica”, i to:

– dana 05.02.2026.godine;

– dana 15.02.2026.godine;

– dana 10.04.2026.godine;

– dana 11.04.2026.godine;

– dana 22.04.2026.godine;

– dana 30.04.2026.godine;

– dana 03.05.2026.godine;

– dana 05.05.2026.godine;

– dana 06.05.2026.godine,

Počev od prvog pretresa, koji je obavljen 05.02.2026.godine, kada je vršen i upad u hotelske sobe u kojem borave gosti, pripadnici Uprave policije nisu pronašli bilo kakve tragove izvršenja bilo kojeg krivičnog djela niti bilo kakve predmete. Uprkos ovome, pripadnici Uprave policije su nastavili sa čestim pretresom naših prostorija, iz nama nepoznatih razloga. Razumijemo potrebu nadležnih državnih organa da u skladu sa javnim interesom vrše svoja ovlašćenja, ali sa druge strane, stičemo utisak da se u odnosu na nas, prekoračuju granice takvih ovlašćenja.

Pretresanje, predstavlja radnju ograničenja ljudskih prava i sloboda, ali samo u opravadnim slučajevima, koji prema ustaljenoj praski Evropskog suda za ljudska prava, podrazumijevaju pojam “nužde” odnosno hitne društvene potrebne da se zaštiti interes svih, ali opet da takve radnje budu srazmjerne legitiminom cilju koji se želi ostvariti (vidjeti, između mnogih drugih izvora, presudu u slučaju Camenzind protiv Švajcarske od 16.12.1997.godine). Nadovezujući standarde razvijene u praski Evropskog suda za ljudska prava, sa okolnostima koje su afirmisane u konkretnom slučaju, stičemo utisak da se prekoračuju granice takvih ovlašćenja, što se direktno negativno reflektuje na naš poslovni ugled i pad prometa usluga.

Naš Hotel je dugo godina prepoznat kao mjesto prijatnog okupljanja, uslužnog osoblja, pristupačnih cijena, dobrog ambijenta, zbog čega se nerijetko organizuju i privatne proslave (vjenčanja, rođendani, polumature, mature, proslave poslovnih uspjeha i slično). Međutim, uprkos nastojanju menadžmenta hotela i svih zaposlenih da budemo konkurentni na tržištu, čestim pretresanjem dolazimo u situaciju, da bez naše krivice, naš poslovni ugled opada, da uslovi rada za zaposlene postaju teški, a da naši gosti počinju da izbjegavaju boravak u našem hotelu, što sve ukupno stvara veoma izazovan i gotovo nemoguć ambijent rada. Učestali pretresi, čine da se osoblje hotela, kao i naši gosti osjećaju krajnje nelagodno, jer su često izloženi pretresanju, identifikaciji i pitanjima koja kod istih izazivaju osjećaj nelagode i neprijatnosti. Da se prevazilaze dopuštene mjere, najbolje svjedoči činjenica, da su vršeni čak i pretresi hotelskih soba gostiju, što po našim saznanjima, do sada nije zabilježeno. Nesporno je da se obim, vrsta i broj pretresa koji su urađeni, razlikuje u odnosu na sve druge subjekte koji se bave istom djelatnošću, zbog čega smo dovedeni u nepovoljan položaj.

Pravo na preduzetništvo i pravo na rad, su jedna od najočuvanijih ljudskih prava, te su kao takva i ustavna kategorija, propisana u članu 59 i 62 Ustava Crne Gore. Međutim stičemo utisak da se naša prava ograničavaju suprotno propisima, jer iako je shodno članu 24 Ustava Crne Gore, dopušteno ograničiti pojedina ljudska prava, takvo ograničenje se dopušta samo u obimu i u mjeri koja je neophodna da se zadovolji svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno. Čak devet izvršenih pretresa u ovako kratkom roku, sa upadom u hotelske sobe sigurno nije mjera i obim koji je ustavno dopušten, naročito ne, ako uzmemo u obzir da nijedan pretres nije doveo do ostvarivanja bilo kakvog cilja, zbog kojeg on kao pravna kategorija postoji.

Ovim putem molimo i apelujemo na sve nadležne organe da nam omoguće rad i istovremeno iskazujemo veliku zavhalnost našim gostima na razumijevanju, piše CdM.