Danas oblačno, mjestimično kiša

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeoologiju i seizmologijum, u sjevernim predjelima se očekuju duži periodi suvog vremena.

Vjetar će biti južnih smjerova, umjeren do jak.

Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.

Podgorica: Promjenljivo oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, u drugom dijelu dana moguć i pljusak sa grmljavinom. Vjetar južni povremeno umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna oko 22 stepena.