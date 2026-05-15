Sekretar za prostorno planiranje poziva građane da do 15. avgusta upišu objekte u katastar jer je to krajnji rok u kojem to moraju učiniti. Tada će, kako je rekao, napraviti i presjek koliko u gradu ima nelegalnih objekata.

Glavni grad je odustao od povećanja cijena legalizacije bespravnih objekata za 20 odsto pa će građani plaćati naknadu za urbanu sanaciju po važećim cijenama. Kako je za Dan saopštio Gavrilo Vuković, sekretar za prostorno planiranje i održivi razvoj, to su uradili zbog velikog broja sugestija građana, ali i odbornika, pristiglih tokom javne rasprave o Odluci o naknadi za urbanu sanaciju.

To praktično znači da će građani plaćati cijene koje važe i sada pa će u Ia zoni legalizacija bespravnog objekta po kvadratu iznositi 141,56 eura, u I zoni 136,68 eura, u drugoj zoni 97,63 eura, trećoj zoni 73,22 eura, četvrtoj zoni 63,46 eura, u petoj zoni 48,81 eur, dok je šesta zona ostala besplatna.

“Analizirajući zahtjeve građana koji su pristigli na nacrt odluke o urbanoj sanaciji kojim je planirano povećanje cijena za oko 20 odsto, ali i trenutnu ekonomsku situaciju, kao odgovorna uprava odlučili smo da izađemo u suret i ostavimo iste cijene. Cilj nam je da se što veći broj objekata na nivou grada, u što skorijem periodu, legalizacije. Imamo veliki broj prijava za legalizaciju”, rekao je Vuković.

On je dodao da će odluka upućena na saglasnost Ministarstvu prostornog planiranja, a nakon što dobiju saglasnost i kabinetu gradonačelnika kako bi bila upućena u skupštisku proceduru.

“Ministarstvo je lokalnim samupravama ostavilo pravo da one propišu cijene za legalizaciju objekata. U odluci koja je bila na javnoj raspravi sve ostaje isto osim cijena koje su bile predviđene, njih ćemo korigovati i propisati one koje sada važe. U tom formatu ona ide ka ministarstvu, a kasnije ka kabinetu gradonačelnika. Prednost nove odluke je da će građani imati mogućnost otplate na veći broj rata, a to je 360 mjeseci. Iz stare odluke nam ostaju cijene, iz nove prepisujemo rate, tako da će se i iznos koji je predviđen za plaćanje smanjiti”, kazao je Vuković.

Poručuje da će i zoniranje ostati kako je predviđeno odlukom koja je prošlu javnu raspravu.

“Građani se svakodnevno u Sekretarijatu ineteresuju koji su im rokovi. Velika je zaiteresovanost za legalizaciju, a kako se bude približavao kraj roka za upis objekata u katastar, a to je krajem jula, početkom avgusta, imaćemo vjerovatno još mnogo veći priliv zahtjev. Dosta građana čeka poslednji rok da pristupi procesima koji su u obavezni. Bitno je naglasiti da je 15. avgust krajnji rok za upis objekata u katastarsku evidenciju, i građani su dužni da ovom organu podnesu elaborat sa etažnom razradom. Apelujem na građane da budu odgovorni i da taj dio procesa odrade”, kazao je Vuković.

Sekretar Gavrilo Vuković kaže da su formirali 14 komisija. Od toga broja, kako je naveo, devet komisija na terenu provjera da li su elaborati koje su građani unijeli u katastar u skladu sa onim što je stanje na terenu i one se bave objektima koji su u vlasništvu građana koji su ih gradili.

Preostalih pet komisija, kako navodi Vuković, bave se rješavanjem pitanja legalizacije objekata koji su građeni na državnom zemljištu.

“Komisije su već počele da izlaze na teren i nadam se da ćemo u narednih 15 do 20 dana povećati njihoj broj kako bi maksimalno ubrzali proces legalizacije”, kazao je Vuković.