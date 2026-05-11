Nezavisni poslanik Miodrag Laković stao je u odbranu kolege iz redova Demokratske partije socijalista (DPS) Ivana Vukovića.

Policija za moral X mreže (gdje inače sve pršti od pristojnosti btw) je uhvatila doktora nauka i univerzitetskog profesora da je opsovao u privatnoj komunikaciji preko telefona. Stvarno neviđen zločin — Miodrag Laković (@LakovicMiodrag)May 11, 2026

Ranije danas je objavljeno da iz optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) proizilazi da je bivši gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković sa optuženim šefom tzv. Grand klana Aleksandrom Mijajlovićem dogovarao da komunalna policija ne gasi muziku u hotelu Podgorica, kako da na portalu CDM "prosipaju go*na četnička", te da je predlagao kada je dobro da Bemax nešto sponzoriše, kako da opremaju Radio-televiziju Podgorica, ali i tražio fitnes sprave i javljao mu ko su među vlasnicima podgoričkih lokala “bitange četničke”...