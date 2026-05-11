Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja i ulice u više gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Brskuta

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio Mokre, dio Progonovića, Autobuska stanica

-u terminu od 08:30 do 12:30 sati: naselje iza mjesne zajednice u Zagoriču

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: zgrade u Ulici Bracana Bracanovića

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Ulica Raka Mugoše

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio Kopilja

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Dolovi Komanski

Budva

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Vojinići, Kuljače i Vrijesno

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: dio naselja Podkošljun u blzini “Vila Zeps”, dio Pančevačke ulice

Bar

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: korisnici Gorane, Kovačevića, Starog Bara

Ulcinj

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio Donjeg Štoja kod hotela Emerald, dio kod autobuske stanice, dio preko puta autobuske stanice-zgrade Nedim Komerca

Herceg Novi

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: dio oko Matkovića mosta, Kamenolom na Podima, Kameno, Vrbanj, Ubli, Žlijebi, Mokrine

-u terminu od 08:30 do 14:00 sati: Podi (područje oko 110/35 trafostanice)

-u terminu od 07:30 do 18:00 sati: Beci, Debeli brijeg, Prijevor, Malta, Konjevići

Kotor

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Šišići, Paprati, Popova Ulica, Gorovići, Bratešići, Pelinovo

-u terminu od 08:00 do 08:30 sati: Nalježići, kamenolom Tujko, Majdan JKP Kotor, Odže, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipojevac, Mirac, Čavori, Koložun

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Šišići, Paprati, Popova Ulica, Lukavci – Bućin – Markan

Berane

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kaludra, Babino, Dragoslava, Goražde, Zagrađe crpna stanica Goražde

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: uže gradsko jezgro- djelovi ulica: Miljanja Tomičića, 13 jula, Dušana Vujoševića i Svetog Save,ulica Dragiše Radevića, Gornji Talum i dio sela Beranselo, Gimnazija, KBC Beran i benzinska stanica EKO, Novo naselje,Fudbalski stadion, Sporska sala, Ulice: Čukarička, Gornoseljska , Jovana Cvijića i dio ulica: 29 novembar i Teramske ulice

Rožaje

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: dio sela Seošnica-donji dio sela u blizini Đžamije, dio sela Kalače

Plav

-u terminu od 08:30 do 17:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje

Petnjica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja La vista, firma TREF, Kalica, Dobrodole

Andrijevica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe (donji dio sela naselja oko magistralnog puta), Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo, planinski prevoj Trešnjevik

Bijelo Polje

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Zaton, Zaton – Klinac, Livadice, Boljanina, Grab, Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Barice, Jabučno, Rasovo

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Đuđevina, Sela, Selišta

Mojkovac

-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: Gojakovići, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Žari – Brezovac, Feratovo polje

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Grabovica

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Mljetičak

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje

Pljevlja

-u terminu od 09:00 do 18:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Petine, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Vitine, Čestin, Đurđevića Tara

-u terminu od 08:00 do 13:00 sati: zgrada u ul. Mila Perunučića pored Breznice

Plužine

-u terminu od: 09:00 do 17:00 sati: Miloševići

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Trešnjica, dio Dragovoljića, Gornji Klenak, Ul. VI Crnogorske, dio Rudog Polja i Integralovog naselja, Ul. Alekse Backovića, Ul. VI Crnogorske, Ul. Jovana Cvijića, Staro Pazarište, Ul. V Proleterska, CKB banka, dio Ul. Novice Cerovića

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su u CEDIS-u.