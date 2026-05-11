Teretna letjelica Tijendžou-10 cìe se kasnije spojiti sa kompleksom svemirske stanice

Izvor: kineska medijska grupa

Kina je jutros uspješno lansirala teretnu letjelicu Tijendžou-10 sa lansirnog mesta Venčang kako bi isporučila zalihe za svoju svemirsku stanicu Tijengung u orbiti, saopštila je Kineska svemirska agencija za misije sa ljudskom posadom.

Danas u 8:14 časova, raketa-nosač “Dugi marš 7- Y11” koja je nosila teretnu svemirsku letjelicu Tijendžou-10 lansirana je sa lansirnog mjesta Venčang. Oko 10 minuta kasnije, teretna letjelica Tijendžou-10 se uspješno odvojila od rakete i ušla u unaprijed određenu orbitu. Nakon toga, solarni paneli svemirske letjelice su se glatko raširili, što znači da je lansiranje bilo potpuno uspješno.

Letjelica Tijendžou-10 prenela je svemirsko odijelo za aktivnosti van letjelice, kao i potrošni materijal za boravak astronauta u orbiti, pogonsko gorivo i opremu za eksperimente.