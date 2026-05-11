U smislu zakona "privrednim društvima u vlasništvu države" smatraju se i firme čiji su osnivači opštine. Ovaj stav značio bi da ta preduzeća najmanje polovinu novca za svoje redovno poslovanje moraju da obezbijede na tržištu, u komercijalnom poslovanju.

Zajednica opština Crne Gore uputila je državnoj skupštini amandman na Predlog zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, kojim traže da se iz člana 12 izbriše stav koji predviđa da “svako privredno društvo u vlasništvu države mora ispunjavati i uslov da pokriva najmanje 50% svojih operativnih troškova u smislu propisa o računovodstvu, iz prihoda od prodaje robe, odnosno pružanja usluga na tržištu”, pišu Vijesti.

Operativni troškovi su svakodnevni, tekući troškovi poslovanja potrebni za redovno funkcionisanje firme, koji nisu direktno povezani sa proizvodnjom, već sa održavanjem poslovanja. Obuhvataju plate, zakup, komunalije, marketing...

Ovaj predlog zakona nalazi se u Skupštinskoj proceduri.

Iz Zajednice opština tvrde da to nije moguće za sva komunalna preduzeća, zbog čega traže brisanja ovog stava kako bi se omogućilo funkcionisanje opštinskih preduzeća koja obavljaju nekomercijalne djelatnosti.

"Predlogom zakona se funkcionisanje ovih privrednih subjekata nije uzelo u obzir, odnosno oni nisu izuzeti iz propisane obaveze po kojoj privredna društava moraju da pokrivaju najmanje 50 odsto svojih operativnih troškova u smislu propisa o računovodstvu. Ovu obavezu, jasno je, preduzeća koja obavljaju nekomercijalnu djelatnost ne mogu ispuniti. Riječ je o privrednim društvima koja prepoznaje Zakon o komunalnim djelatnostima, na osnovu kojeg je moguće osnivanje privrednih društava za vršenje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, kod kojih uslugu nije moguće izmjeriti ili na drugi način individualno utvrditi i naplatiti. I Zakonom o uređenju prostora propisano je osnivanje privrednih društava za izradu planskih dokumenata od strane Vlade i jedinica lokalne samouprave koja, takođe, ne pružaju komercijalne usluge", navedeno je u jučerašnjem saopštenju Zajednice opština, prenose Vijesti.

Ukazuju da su u obrazloženju predloga amandmana naveli da se osnivanje ovih privrednih društava ne može uslovljavati sa najmanje 50 odsto sopstvenih operativnih troškova ostvarenih iz prihoda od prodaje robe, odnosno pružanja usluga na tržištu, jer ona ne plasiraju usluge ili robe na tržištu i finansiraju se u potpunosti iz budžeta Crne Gore odnosno jedinice lokalne samouprave.