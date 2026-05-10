Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 14, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće 25 stepeni.

Poslijepodne samo ponegdje u planinama kratkotrajno kiša, a tokom noći moguća u većem dijelu zemlje.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti južnih smjerova, slab do umjeren, tokom noći ponegdje pojačan.

U Podgorici promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom noći moguća kiša.

Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni.

Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna 25 stepeni.