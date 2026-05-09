Danas oblačno sa kišom, krajem dana razvedravanje

U južnim predjelima Crne Gore danas će biti uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina.

Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prijepodneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.

U Podgorici će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajno kišu ili pljusak, prvenstveno u ranim jutarnjim satima i tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.