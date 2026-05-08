Gradonačelnik Podgorice prof. dr Saša Mujović sa saradnicima obišao je danas Pipere gdje kreću radovi na sanaciji lokalnih puteva. Mujović je istakao da je za sanaciju i modernizaciju ključnih pravaca u ovom dijelu Pipera opredijeljeno 900. 000 eura, a rok za završetak radova je 30 radnih dana.

„Poslije dugo vremena uspjeli smo da projekat dovedemo do početka realizacije. Piperi su dio Podgorice koji to apsolutno zaslužuje. Dvanaest kilometara asfalta dobiće ovaj dio Pipera – Gornji i Donji Crnci, Zavala, Stijena , Lopate, put prema Seocima. Jako puno će toga biti urađeno za Pipere i nadam se na zadovoljstvo stanovnika ovoga kraja. Ovo je ulaganje u Podgoricu jer nam je cilj da ljude zadržimo na selu. Radovi su vrijedni nekih 900. 000 eura, sprovodi ih preduzeće Eurozox. Prema ugovoru rok za završetak radova je 30 radnih dana. Ovaj dio grada će u vrlo bliskoj budućnosti dobiti ono što zaslužuje i što će mu omogućiti da značajno oživi i doživi prosperitet“, kazao je Mujović.

Kako je istakao ogroman napor u projekat uložila je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

„Takođe imamo i veliki doprinos našeg lokalnog preduzeća Putevi, a želim da istaknem podršku i saradnju koju imamo sa Ministarstvom za javne radove i ministarkom Majdom Adžović uz čiju pomoć smo uspjeli pribaviti finansijska sredstva“, kazao je Mujović.

Gradonačelnik je ovom prilikom najavio i da će se raditi put prema Radovču.

„To je obećanje koje postoji duže vremena i nećemo ni njima ostati dužni i danas smo razgovarali sa zamjenikom direktora „Puteva“ da vidimo kada će najranije početi sa tim radovima“, kazao je Mujović.

Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Bajko Vučićević kazao je da radovi u Piperima kreću iz Gornjih Crnaca, te da će rekonstrukcija obuhvatiti lokalitete Stanjevića rupa, Lopate, Seoce…

„Dio puta od Radovča prema Kameniku se rekonstruiše u okviru ovog projekta. Očekivani rok je 30 radnih dana što će zavisiti od vremenskih uslova, Ali ono što je sigurno da ćemo dati sve od sebe kako bi ovi radovi bili završeni“, kazao je Vučićević.