Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović proglasio je 5. maj 2026. godine ta Dan žalosti na teritoriji Opštinepovodom tragične smrti mladih sugrađana opštine Budva, Nikolaja Bradića (2024-2026) i Martine Burić (2023-2026), prenosi CdM.

Kako se navodi u odluci Dan žalosti obilježiće se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštine Budva, javnim ustanovama čiji je osnivač Opština, objektima mjesnih zajednica i drugim objektima na teritoriji Opštine Budva.

Elektronski i drugi mediji, organizatori javnog programa i sadržaja dužni su da svoje programe i sadržaje prilagode Danu žalosti. Za vrijeme Dana žalosti zabranjeno je emitovanje muzike, odnosno održavanje programa zabavnog sadržaja na javnim mjestima. Lokalni javni emiter, RTV Budva će svoj program prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, na način što će emitovati program koji po svojoj prirodi odgovara obilježavanju ovog dana.

“Pozivaju se građani, pravna lica i preduzetnici da svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju Dana žalosti. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na sajtu Opštine Budva”, saopšteno je iz kabineta predsjednika Nikole Jovanovića.