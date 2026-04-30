U toku je izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta robne kuće „Podgoričanka“, a rok u kojem on mora biti završen je 105 kalendarskih dana od dobijanja pozitivnog mišljenja na idejno rješenje, saopšteno je „Danu“ iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Iz Agencije navode da im je na idejno rješenje krajem marta stiglo pozitivno mišljenje od Službe glavnog gradskog arhitekte. Poručuju da je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta ugovorena sa preduzećem Ing invest.

" Predviđena bruto površina po urbanističko - tehničkim uslovima je 4.613 kvadrata. Idejnim rješenjem je planirana namjena – komercijalni sadržaji, koji će se detaljnije razraditi glavnim projektom. U ovu površinu nije računata površina restorana (kafeterije) na krovu. Objekat na krovu je unesen u Program privremenih objekata i za njega su dobijeni urbanističko-tehnički uslovi od nadležnog Sekretarijata za komunalne poslove i dostavljeni su projektantu radi nastavka daljih aktivnosti na izradi projekta privremenog objekta kafeterije" navode iz Agencije.

Iz Agencije navode da budući koncept objekta predviđa prizemlje kao produžetak trga i prostor koji se prirodno povezuje sa spoljnim ambijentom.

" Površine za poslovne – komercijalne sadržaje, dobijene po razrađenom idejnom rješenju su 2.465 kvadrata i cirka 955 kvadrata za javni prostor" kažu iz Agencije.

Sredstva za rekonstrukciju objekta, kako navode iz Agencije, planirana su budžetom Ministarstva javnih radova.

"Tender za izbor izvođača biće raspisan nakon dobijanja pozitivnog izvještaja revizione komisije. Uslov za uvođenje izvođača radova u posao je prethodno raspisivanje javnog poziva za odabir izvođača radova i pribavljanje građevinske dozvole" navode iz Agencije.

Rekonstrukcija robne kuće, kako je ranije najavljeno, trajaće dvije godine i koštaće 7,5 miliona eura, a planirano je i da se u posao uključi i država, prenosi "Dan".

Objekat nekadašnje robne kuće je van upotrebe više od deset godina, a kako bi ga oživjeli Glavni grad je raspisao međunarodni konkurs i u novembru 2024. godine, u vrijeme mandata gradonačelnice Olivere Injac, izabrao najbolje idejno arhitektonsko rješenje za rekonstrukciju, a to je „Spirala susreta“ autorskog tima iz Argentine. Robnom kućom na međunarodnom konkursu bavila su se 52 tima iz Kine, Turske, Argentine, Rumunije, Filipina, Egipta, Italije, Kenije, SAD-a, Francuske…