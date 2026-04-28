Danas pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uglavnom suvo. U ovim oblastima je poslijepodne moguća samo veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše. Vjetar uglavnom slab, pomjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 14, najviša dnevna od 16 do 27 stepeni.

U Podgorici će biti sunčano. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera.