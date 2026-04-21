Na Adi Bojani jutros je počeo protest zbog najavljenog rušenja tri platforme i devet kućica. Rušenju se protive iz Udruženja Ada Bojana, ističući da su kućice bile u vlasništvu pojedinaca i više decenija, te da se ne šalje dobra poruke pred početak ljetnje sezone, dok iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom ističu da je tender bio fer i da se zakon mora poštovati.

Advokat Arben Hodžić iz Udruženja Ada Bojana, je istakoa da su danas organizovali mirni protest, jer smatraju da je ovo veoma loše s obzirom da su pripreme za turističku sezonu u toku, prenosi RTCG.

"Umjesto da se ovdje danas pripremamo za turističku sezonu, vidimo bagere koji će da ruše kućice. Mediji su objavili da se radi o ilegalnim kućićama, ali moram da pojasnim da se ne radi uopšte o ilegalnim kućicama, već su to objetki oteti na prethodnim tenderima od ranijih vlasnika koji su ih imali trideset - četrdeset godina. Neke kućice koje trebaju da se ruše su kućice koje postoje ovdje i prije postojanja JP Morskog dobra kao institucije. One koje su za danas predviđene da se ruše su uglavnom su kućice stranaca. U pitanju je 11 kućica, odnosno tri platforme i devet kućica, od kojih 80 odsto su kućice stranaca, uglavnom njemačkih državljana", kazao je Hodžić.

Inspektor Srđan Radić je kazao da imaju nalog za postupanje i da iz Javnog preduzeća žele da se zakon poštuje.

"Saglasan sam da treba pripremiti turističku sezonu, ali turističku sezonu ispred javnog preduzeća treba urediti u skladu sa zakonom. Ovdje se radi o rušenju 11 nelegalnih privremenih objekata koji nisu u skladu sa zakonom ili UT uslovima", naglasio je Radić.

On je istakao da je bio tender, pa se ne može govoriti o bilo kakvom otimanju kućica, piše RTCG.

"Ne možemo reći da je oteta nečija pozicija putem tendera. Tender je fer utakmica u skladu sa zakonom. Zakon kaže ukoliko neki korisnik izgubi svoju poziciju, dužan je da tu poziciju oslobodi od stvari i predmeta. Mi kao javno preduzeće ne izdajemo kućice, mi izdajemo pozicije i ukoliko neko od naših korisnika, nažalost prijašnjih, bez obzira koliko je tu kućicu godina držao, izgubi na tenderu, znači zakonit postupak, on je dužan da u određenom roku radi uvođenja novog korisnika u posjed oslobodi poziciju od stvari i predmeta. Moram da naglasim da ni mi ispred Javnog preduzeća ne volimo rušenje, ali zakon mora da se sprovede i novi korisnici moraju da se uvedu u posjed. To je suština", poručio je Radić.

Kako je kazao, bila je zakonita trka za te pozicije i oni koji su ih dobili na tenderu žele da uđu u posjed. Pojasnio je da je Komunalna policija dobro odradila svoj posao i donijela pravosnažna rješenja koja su konačna.