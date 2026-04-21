Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić održao je sastanak sa zamjenikom generalnog direktora za životnu sredinu u Evropskoj komisiji, Patrikom Čajldom.

Sastanku su prisustvovali ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, kao i državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Bojana Bošković.

Ćulafić je izrazio zahvalnost na ukazanoj podršci i kontinuiranom angažmanu, ističući da Crna Gora nema drugih ambicija osim da ispuni sve obaveze na evropskom putu.

Čajld je kazao da ga raduje napredak ka cilju da Crna Gora postane 28. članica evropske porodice, ističući da konkretno Poglavlje 27 obuhvata dinamičan i zahtjevan okvir obaveza.

’’Impresioniran sam ubrzanim tempom kojim se završavaju obaveze, jer je kalendar u okviru ovog poglavlja veoma zahtjevan. Pružamo punu podršku u procesu“, naveo je Čajld.

Kako navode iz MERS-a, naglasio je tri važne stvari: prva se odnosi na usvajanje određenih zakona, podzakonskih akata i strategija, druga je upravljanje otpadom, kao oblast koja je veoma zahtjevna i iziskuje značajne investicije i infrastrukturu i treća jačanje administrativnih kapaciteta i zapošljavanje kadrova, naglašavajući da rezultat zavisi od kadrova.

Ministar je zahvalio na lijepim riječima i ocjeni koja je, kako je rekao, data za dosadašnji rad. On je upoznao Čajlda da je 15. marta dostavljen obiman paket dokumenata, koji obuhvata 12 zakona, 95 podzakonskih akata, četiri strategije, osam specifičnih planova implementacije direktiva, kao i 40 tabela usklađenosti.

’’Osim zakonodavnog dijela, pažnju treba posvetiti i implementaciji obaveza i u tom smislu doživljavamo Naturu 2000, gdje je za kopneni dio već u toku javna rasprava. Omogućeni su komentari kako od državne uprave, tako i NVO, medija i crnogorskog društva. Kada je riječ o Ulcinjskoj solani, podsjećam da smo i tu postigli dogovor o formiranju zajedničkog privrednog društva za upravljanje Parkom prirode’’, naveo je Ćulafić.

On je dodao da je statut tog društva, kao osnivački akt, završen i Nacrt plana upravljanja Ulcinjskom solanom, koji je takođe izrađen od strane MERS-a, poslat Evropskoj komisiji.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević istakla je poseban značaj Poglavlja 27 – Životna sredina, naglašavajući da je riječ o jednom od najzahtjevnijih i najkompleksnijih poglavlja u pregovaračkom procesu.

„U potpunosti smo svjesni složenosti obaveza koje ovo poglavlje nosi, kako u normativnom, tako i u finansijskom i institucionalnom smislu. Upravo zbog toga Vlada Crne Gore ovom poglavlju pristupa sa posebnom pažnjom, sistemski i odgovorno, uz punu mobilizaciju svih raspoloživih kapaciteta“, poručila je Gorčević.

Ona je naglasila da je jasan cilj zatvaranje Poglavlja 27 do kraja godine, ali da fokus nije isključivo na formalnom ispunjavanju obaveza.

„Svi naši napori usmjereni su ka tome da, paralelno sa ispunjavanjem pregovaračkih kriterijuma, sprovedemo suštinske reforme koje će donijeti konkretne i dugoročne koristi građanima Crne Gore – od čistije životne sredine, unaprijeđenog upravljanja otpadom, do boljeg kvaliteta vazduha i vode“, istakla je Gorčević.

Ćulafić je kazao da je Evropskoj komisiji poslat Zakon o upravljanju otpadom i 53 prateća podzakonska akta.

’’Zahtjev Evropske komisije bio je da taj zakon prođe postupak javne rasprave i da se dostavi izvještaj sa nje, što je i učinjeno, te će zakon i podzakonski akti unaprijediti normativni okvir za dalju implementaciju i postaviti osnov za usvajanje državnog plana upravljanja otpadom i uspostavljanje državne komunalne inspekcije’’, naveo je ministar.

Ministar je predočio da je MERS, zajedno sa Ministarstvom finansija, uz pomoć Svjetske banke obezbijedio sredstva za upravljanje otpadom za regionalni centar u Nikšiću.

’’Državnim budžetom predviđeno je 12 miliona eura za sanitarnu deponiju Možura u Baru, dok je treći regionalni centar predviđen na sjeveru Crne Gore, u Bijelom Polju, a četvrti na teritoriji Glavnog grada, na postojećoj gradskoj deponiji, čiji su kapaciteti na najvišem nivou u državi. Vlada Crne Gore pomogla je gradsku Deponiju sa 200.000 eura za kupovinu šredera, mašine za uništavanje guma’’, podsjetio je Ćulafić.

Kada je riječ o jačanju administrativnih kapaciteta, ministar je naglasio da je MERS zajedno sa Ministarstvom finansija, opredijelio budžetska sredstva za 39 službenika, od čega je devet predviđeno u Agenciji za zaštitu životne sredine, dok su 24 radna mjesta obezbijeđena uz podršku EU.

’’Želim da naglasim da pozdravljamo prepoznavanje značaja projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u oblasti životne sredine, od izuzetnog značaja za zaštitu javnog zdravlja i očuvanje vodnih resursa’’,kazao je ministar.

Sagovornici su, zaključuju iz MERS-a, saglasni da Crna Gora ostvaruje značajan napredak u Poglavlju 27, uz zajedničku posvećenost nastavku reformi, jačanju kapaciteta i punoj saradnji sa Evropskom komisijom kako bi se uspješno ispunile sve obaveze na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.