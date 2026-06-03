Real Madrid doživeo bolan poraz protiv Tenerifa i sada je nadomak eliminacije iz plej-ofa već u prvom kolu.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Real Madrid šokantno je izgubio od Tenerifa 97:98 kod kuće, u prvoj utakmici četvrtfinala španskog plej-ofa. Trojku odluke postigao je Haime Fernandez, trojkom pet sekundi pre kraja preko ruke Alberta Abaldea.

Pogledajte taj koš rođenog Madriđanina i bivšeg igrača Estudijantesa, kojim je Tenerife steklo "meč loptu" za prolaz u polufinale, a Real došao na rub eliminacije pred revanš u četvrtak (21) na ostrvu.

Pogledajte 00:37 Haime Fernandez trojka za pobedu na Real Madrid Tenerife Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Ako osmoplasirani tim tabele pobedi i na svom terenu, ova trojka biće poslednje što će navijači Reala videti ove sezone od svojih igrača na domaćem terenu. I sigurno ih je veoma zaboljelo, ne samo zbog ove trojke, već i zbog toga što je ekipa Serđa Skariola imala u završnici mirnu prednost 96:89, koju je ipak prokockala.

Dan nakon što je proglašen za MVP-a lige Endesa, hrvatski as Mario Hezonja pokušao je da u završnici vrati "plus" na stranu svog tima, ali bio je to pretežak pokušaj preko nekoliko čuvara. Trener Tenerifa Ćus Vidoreta "pročitao" je da će lopta ići kod "Super Marija" i našao je način da odbrani pobjedu svog tima, uprkos Skariolovim povicima na suđenje.

Parovii rezultati četvrtfinala plej-ofa

Mursija - Barselona 68:91

Real - Tenerife 97:98

Valensija - Bilbao (sreda, 19)

Baskonija - Huventus (sreda 21)

Statistika igrača: