Real Madrid doživeo bolan poraz protiv Tenerifa i sada je nadomak eliminacije iz plej-ofa već u prvom kolu.
Real Madrid šokantno je izgubio od Tenerifa 97:98 kod kuće, u prvoj utakmici četvrtfinala španskog plej-ofa. Trojku odluke postigao je Haime Fernandez, trojkom pet sekundi pre kraja preko ruke Alberta Abaldea.
Pogledajte taj koš rođenog Madriđanina i bivšeg igrača Estudijantesa, kojim je Tenerife steklo "meč loptu" za prolaz u polufinale, a Real došao na rub eliminacije pred revanš u četvrtak (21) na ostrvu.
Ako osmoplasirani tim tabele pobedi i na svom terenu, ova trojka biće poslednje što će navijači Reala videti ove sezone od svojih igrača na domaćem terenu. I sigurno ih je veoma zaboljelo, ne samo zbog ove trojke, već i zbog toga što je ekipa Serđa Skariola imala u završnici mirnu prednost 96:89, koju je ipak prokockala.
Dan nakon što je proglašen za MVP-a lige Endesa, hrvatski as Mario Hezonja pokušao je da u završnici vrati "plus" na stranu svog tima, ali bio je to pretežak pokušaj preko nekoliko čuvara. Trener Tenerifa Ćus Vidoreta "pročitao" je da će lopta ići kod "Super Marija" i našao je način da odbrani pobjedu svog tima, uprkos Skariolovim povicima na suđenje.
Parovii rezultati četvrtfinala plej-ofa
- Mursija - Barselona 68:91
- Real - Tenerife 97:98
- Valensija - Bilbao (sreda, 19)
- Baskonija - Huventus (sreda 21)
Statistika igrača:
- Real Madrid: Dek 11, Hezonja 12, Lajls 15, Kampaco 3, Feliz 14, Maledon 13, Sisoko 7, Abalde 5, Kramer 7, Jurtseven 10, Ljulj, Almansa
- Tenerife: Dornekamp 15, Skrab 8, Abromaitis 15, Jebo 10, Sastre,, Uertas 7 (9 asistencija), Van Bek 17, Alderete, Mils 5, Fernandez 17, Fidrikson 4, Bordon