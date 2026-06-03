KK Partizan želi da vrati Aleksu Avramovića iz Dubaija, a pregovori su već u toku. Njegov povratak bi bio značajan za tim.

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KK Partizan sprema se da ovog ljeta napravi moćan tim i želi da u njegovom središtu budu i pojedini domaći igrači, pa je tako jedna od meta Aleksa Avramović iz Dubaija.

Nezvanično, crno-bijeli žele da po svaku cijenu vrate Avramovića u svoje redove i prema saznanjima portala "Direktno" kontakti su već uspostavljeni. Preciznije, očekuje se da dva kluba uskoro sjednu za pregovarački sto pošto je Dubai tražio obeštećenje za svog košarkaša.

Avramović je imao čudnu sezonu u Dubaiju, koju su obilježile povrede, ali kada se vratio na teren i zaigrao - pokazao je koliko je bitan i da i dalje pravi razliku na terenu.

Zato u Partizanu žele da gra vrate pošto su njegov kvalitet i energija koju daje na terenu - bili i razlog zbog kog je ušao pod kožu navijača. Obožavali su ga Grobari tokom tri godine u Partizanu, da bi potom otišao u CSKA iz Moskve, zatim i u Dubai koji se po ulasku u Evroligu fokusirao na Ex-Yu košarkaše.

"Partizan silno želi da vrati Aleksu, ali je posao daleko od gotovog. Dubai zahteva obeštećenje i upravo je to tačka oko koje će se voditi pregovori. Zasad crno-bijeli vagaju da li da ispune finansijske zahteve kluba iz Emirata. Nema sumnje da bi povratak iskusnog plejmejkera bio veliki posao za klub iz Humske", navodi se u tekstu i time stavlja mali "zarez" oko dolaska sjajnog beka u Partizanu.

Avramović je inače odigrao 22 utakmice u Evroligi ove sezone i prosečno je bilježio 9,3 poena, 3 asistencije i 2 skoka. Podsetimo, Partizan će protiv Dubaija igrati u finalu ABA lige.