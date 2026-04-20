Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati brojna naselja i ulice u više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: TS 10/0.4 “Brskut 1”.

– u terminu od 09 do 18 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

-u terminu od 08 do 17 sati: Brezojevice

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio ulice Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio Stare Zlatice, Kupusci, Dio ulice Boška Buhe, Vilotija Blečića, Krsta Popivode, Đura Čagorovića, Ulica Đura Cagorovića, Dio Kakaricke iznad kasarne Masline, UlicaCvijetna iza Tojote, Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču, Ulica Neznanih Junaka, Zgrada Eurozox-a iza OŠ Oktoih.

-u terminu od 08:30 do 13 sati: Stadion Budućnosti

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Hercegovačke ulice, dio ulice Balšića i dio ulice Slobode kod česme

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Rupice Komanske, Kopito Petrovića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 10 sati: Njeguši i Žanjev Do.

-u terminu od 08 do 16 sati: Bokovo.

Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vonjin Do,Lukovo, Granice, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Gvozd, Ćeranića Gora, Smoljevina, Gradačka Poljana, Široka Ulica, Trešnjica.

Budva

– u terminu od 09 do 14 sati: Bačvice, dio naselja Buljarica Centar.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Ade kod restorana “Konoba kod Ranka”, objekti sa lijeve strane Ade Bojane od restorana Ćićkova Čarda prma mostu.

-u terminu od 10 do 11:30 sati: Dio Đerana, Osnovni sud, Dom zdravlja, Zgrada opštine, Zgrade solidarnosti, Policija, Vatrogasno, Dom kulture, Igmanske zgrade, Srednja mješovita škola, OŠ Maršal Tito, Totoši, Nova mahala, Mandra, Kodre, Građa komerc, Bijela gora, Bratica, Mavrijan, Valdanos, Krute, Stari Ulcinj, Kruče, Salč, Kosovska, Pinješ, hotel Albatros, Repetitor Pinješ, Ulica Majke Tereze, Komunalno, dio Bulevara Teuta, Solanski put, Betonjerka, Alumil, dio Ulcinjskog polja, Tobdžije i Solanski kanal, Servis Milenijum, repetitor Možura, Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel i Ćurke.

-u treminu od 12 do 13 sati: Naizmjenično isključenje T1 i T2. Nema prekda el. energije kod potrošača.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: komplet potrošači Sustaš, Mijovići, Vukići i dio potrošača Ilino iznad Pruge, potrošači oko ćevabdžinice Kolović, Potrošači Sotonića.

Kotor

-u terminu od 08 do 18 sati: Dub, Sutvara, Nalježići, Pelinovo, Pelinska Rudina, Odže,Pipoljevac, Mirac, Čavor, Koložun, Dub-Kovačević i Stara Fortica.

-u terminu od 10 do 11:30 sati: Dobrota- područje oko Školskog centara

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati Kruševice, Sitnica.

-u terminu od 08 do 16 sati: Trebesin, Šćepoševići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela Banjevac i Jugovine , dio sela Božiće

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Pešca, Gornji dio naselja od raskrsnice za Lubnice-do Bistrice i Lušca, Dio sela Bubanje,Babino, Dragoslava, Goražde, Zagrađe crpna stanica Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati:Goduša – Mušovići.

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton, Zaton – Klinac, Livadice, Boljanina, Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Lozna, Rasovo, Jabučno.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Đuđevina, Sela.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Kooperacija (Polja),Gojakovići, Feratovo polje,Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja La vista, firma TREF-,Selo Dobrodole.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela- Vojno Selo, Mjesni centar Murino, sela: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i dio sela Brezojevice.

-u terminu od 09 do 17 sati:Naselje Glavice -Opština Plav (461 potrošača) Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Podrogatac, Srdanov Grob.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Seošnica-donji dio sela u blizini Džamije.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni” kazali su iz CEDIS-a.