Ministarstvo energetike i rudarstva je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, a u saradnji sa KfW bankom, objavilo međunarodni javni poziv za dostavljanje ponuda za tender za izvođenje radova na sveobuhvatnoj rekonstrukciji četiri vaspitno-obrazovna objekta.

Tender je, kako je saopšteno, podijeljen u dva lota:

Lot 1 obuhvata tri srednje škole u Nikšiću: JU Srednja stručna škola, JU Prva srednja stručna škola i JU Gimnazija „Stojan Cerović“.

Lot 2 obuhvata JU OŠ „Radojica Perović“ u Podgorici.

" Planirani radovi uključuju primjenu mjera energetske efikasnosti, koje podrazumijevaju rekonstrukciju krova, fasade, zamjenu fasadne stolarije, obnovu termotehničkih instalacija, zamjenu sistema rasvjete; strukturne mjere koje su od osnovnog značaja za upotrebljivost zgrada; kao i mjere komfora koje povećavaju udobnost i uslove učenja, rada i života korisnika" piše u saopštenju.

Rok za izvođenje radova je 180 dana.

" Aktivnosti se realizuju u okviru projekta,,Unaprijeđenje energetske efikasnosti energetske efikasnosti u javnim zgradama”, koje Ministarstvo energetike i rudarstva sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija. Sredstva za implementaciju projekta su obezbijeđena iz kreditnog aranžmana KfW banke, granta EU i iz budžeta Crne Gore " dodaje se u saopštenju.