Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja i ulice u više opština, najavljeno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 09 do 18 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

-u terminu od 08 do 17 sati: Lopate.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio ulice Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline,dio Stare Zlatice,Kupusci,Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića.Dio Kakaricke iznad kasarne Masline.

– u terminu od 08 do 15 sati: Jabuke i dio Zagarača,Preduzeće Čakarevićm i dio oko njega.

Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Široka Ulica,Trešnjica.

-u terminu od 09 do 15 sati:Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova , Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjela.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Sinjac.

Budva

– u terminu od 09 do 14 sati: Bačvice, dio naselja Buljarica Centar.

Tivat

-u terminu od 08 do 11 sati: Rahovići -dio potrošača.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Pinješ od vojnih zgrada prema marketu Idea,Gornja Klezna.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: potrošači Gorane,dio potrošača Metanovića.

-u terminu od 08 do 18 sati: Mijovići , dio Mandarića, Sustas i Vukići.

-u terminu od 09 do 13 sati: potrošači Baukova.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Trebesin,Prijevor.

-u treminu od 07:30 do 18 sati: Sasovići.

-u terminu od 07:30 do 16 sati: Marići.

-u terminu od 13 do 15 sati: Nakićenovići, Presjeka, Nogulovići, Marići, Kuti, Kućansko polje, Opačica, Avramovići, Sasovići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela Zabrđe(Donji dio sela naselja oko magist ralnog puta)

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Bubanje-naselje oko Crkve i zaseok Kačmor,Selo Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Donja Lipnica.

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton,Zaton – Klinac.Livadice, Godijevo – Pepeljci,Jabučno,Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer,Tomaševo,Lozna,Rasovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Đuđevina,Sela.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica, Baza, Kraljevo Kolo,Pobrsijevići, Slatina, Jokići, Jakoviće 1 i 2, Stričina, Gojakovići, Osredina, Crvena lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Gojakovići, Feratovo polje, Kooperacija (Polja).

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Velika-Gornji sela Velika(zaseci Radevići i Lijeva Rijeka) i repetitor.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova,Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica.

-u terminu od 08 do 13 sati:Stambena zgrada GM-3 – ulaz potrošača Marić Radmilo i ostali potrošači ulaza br. 4

Rožaje

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Fejzići i Dautovići ,Kozare , Majdan i Bandžo.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.