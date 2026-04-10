Parlamentarna većina u Opštini Danilovgrad uputila je zahtjev Vladi Crne Gore da porodici tragično nastradalog Dejana Božovića bude dodijeljeno zemljište u vlasništvo, u cilju trajnog rješavanja njihovog stambenog pitanja i obezbjeđivanja sigurnih i dostojanstvenih uslova za život.

„Naš sugrađanin, vojnik Dejan Božović, izgubio je život u gašenju požara koji su zahvatili naše područje, štiteći ljude, imovinu i prostor u kojem živimo. U tom činu, koji prevazilazi granice službene dužnosti, iskazana je najviša mjera odgovornosti, hrabrosti i odanosti zajednici. Polazeći od te činjenice, ali i od jasne institucionalne i moralne obaveze koju imamo, parlamentarna većina u Opštini Danilovgrad uputila je zahtjev Vladi Crne Gore da porodici tragično nastradalog Božovića bude dodijeljeno zemljište u vlasništvo, u cilju trajnog rješavanja njihovog stambenog pitanja i obezbjeđivanja sigurnih i dostojanstvenih uslova za život“, naveo je Grgurović.

Dodao je da smatra da je od suštinskog značaja da ovakvi postupci ne ostanu na nivou izražavanja saučešća i simboličkih gestova.

„Odnos prema onima koji su podnijeli najveću žrtvu mora se mjeriti konkretnim djelovanjem institucija. Briga o porodici Dejana Božovića nije pitanje izbora, već pitanje odgovornosti, dosljednosti i elementarne pravde. U tom smislu, očekujem da nadležne državne institucije ovu inicijativu razmotre sa posebnom pažnjom i osjećajem dužnosti koji ovakve okolnosti zahtijevaju, te da se u najkraćem roku pronađe adekvatno i trajno rješenje. Danilovgrad ne zaboravlja svoje heroje. Njihova žrtva ostaje trajna obaveza svima nama — da budemo dostojni onoga što su za nas učinili“, istakao je Grgurović.