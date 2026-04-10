Sjutra do 20 stepeni, na sjeveru tokom noći moguće slabe padavine

U južnim predjelima Crne Gore danas će tokom većeg dijela dana biti pretežno sunčano, a krajem dana i tokom noći umjereno do pretežno oblačno.

Na sjeveru prijepodne malo do umjereno oblačno, poslijepodne povećanje oblačnosti, a tokom noći su ponegdje moguće slabe padavine.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, prijepodne uglavnom sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do deset, a najviša dnevna od osam do 20 stepeni.