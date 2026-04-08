Izvor: MPNI

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je tender za izbor izvođača radova na rekonstrukciji dijela Studentskog doma „Spasić-Mašera“ u Kotoru, a procijenjena vrijednost radova iznosi 247.933,88 eura bez PDV-a.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, radovi podrazumijevaju potpunu rekonstrukciju četvrtog sprata studentskog doma, uz reorganizaciju i uređenje soba za smještaj studenata.

Cilj projekta je unapređenje uslova boravka i stvaranje funkcionalnijeg i prijatnijeg prostora za studente koji koriste kapacitete ovog doma.

Rok za podnošenje ponuda na tenderu je 8. maj 2026. godine.

Iz Ministarstva navode da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova zajedničkim naporima nastavljaju aktivnosti na unapređenju studentskog standarda.

"Cilj je da studentima obezbijedimo adekvatne uslove boravka u studentskim domovima širom Crne Gore " navodi se u saopštenju.