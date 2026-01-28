Kompanija naglašava važnost poštovanja prava radnika i fer tržišne konkurencije nakon odluke Ustavnog suda

Izvor: MONDO

Uprava kompanije Voli saopštila je da podržava neradnu nedjelju, ali i da zakon mora važiti jednako za sve, piše portal Vijesti.

„Kao što smo i ranije isticali, Voli podržava neradnu nedjelju, pravo na odmor, dostojanstvene uslove rada, ali i jednaku primjenu ustavnih prava prema svim akterima na tržištu bez izuzetka. Zakon mora važiti jednako za sve, bez privilegija i selektivne primjene. Upravo zato smatramo da je neophodno kontinuirano pratiti stanje na tržištu i njegove zahtjeve, te da se u okviru Privredne komore, kroz otvoren i odgovoran dijalog, zajednički razmotre svi aspekti“, navodi se u saopštenju.

Kompanija ističe da se ne smije dozvoliti zloupotreba zakonskih rješenja u oblasti unutrašnje trgovine.

„Prakse u kojima nedjeljom i praznicima, u okviru benzinskih pumpi, rade marketi, ili u kojima se trgovinski objekti formalno preimenuju u pekare, predstavljaju narušavanje principa jednakosti i direktno ugrožavaju prava radnika, ali i fer tržišnu utakmicu. Voli će, kao i do sada, u potpunosti poštovati zakon i zalagati se za to da pred zakonom svi budu jednaki“, poručuju iz kompanije.

Dodaju da samo dosljedna i jednaka primjena propisa, uz puno poštovanje prava zaposlenih, može obezbijediti zdravo tržište i održiv poslovni ambijent za sve.

Ustavni sud Crne Gore je danas saopštio da je ukinuo kao neustavan član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je propisana neradna nedjelja u trgovinama.

Sud je ocijenio da se tom odredbom krši sloboda preduzetništva garantovana Ustavom, kao i ustavni princip jednakosti svih pred zakonom, jer je jednoj grupi preduzetnika omogućeno da obavlja djelatnost nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, dok je drugoj grupi to zabranjeno.