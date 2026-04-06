Vlada Crne Gore donijela je odluku o podršci međunarodnih ljetnjih muzičkih festivala za 2026. godinu čime su stvoreni uslovi da Crna Gora postane novi dom EXIT festivala.

Kako je navedeno u Informaciji, koju su danas razmatrali članovi Vlade, Crna Gora ima jedinstvenu priliku da tokom ljetnje sezone 2026. godine napravi značajan iskorak u segmentu međunarodnog event turizma.

„Organizacija dva velika međunarodna muzička događaja pod zajedničkim nazivom “EXIT to Montenegro” u Ulcinju u prvoj polovini jula i Sea Dance festivala u Budvi krajem avgusta, ima potencijal da generiše mjerljive ekonomske koristi za turističku privredu i širu ekonomiju, uz veoma snažan promotivni efekat na globalnom nivou”, navodi se u Informaciji.

Prema procjenama, očekuje sa da oba događaja zajedno generišu najmanje 210.000 noćenja i preko 40 miliona eura direktne turističke potrošnje. Predložena javna podrška iznosi 1,5 milion eura iz državnog budžeta, uz dodatnu podršku od opština Budva i Ulcinj.

Realizacijom ovog projekta Crna Gora ima namjeru da se pozicionira kao jedan od lidera manifestacionog turizma u Evropi, turističke grane koja već sada generiše više od 100 milijardi eura godišnje globalno.

EXIT predstavlja jedan od najprepoznatljivijih festivalskih brendova na svijetu sa razvijenim međunarodnim ugledom, koji je do sada generisao stotine miliona eura lokalne turističke potrošnje.

,,Među najvažnijim međunarodnim priznanjima izdvajaju se tri titule Best Major Festival na UK i European Festival Awards, najprestižnijim evropskim festivalskim takmičenjima kao nagrada za najbolju event organizaciju Evrope u 2025. godini. Istraživanja pokazuju da je 83% anketiranih posjetilaca navelo festival kao jedini razlog dolaska u destinaciju što potvrđuje direktnu vezu između festivalskog prisustva i turističke tražnje", navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

U tom smislu, EXIT platforma predstavlja dokazano snažan generator međunarodne turističke tražnje, medijske vidljivosti i potrošnje u destinaciji domaćinu budući da okuplja posjetioce iz više od 100 država. Realizacijom ovog projekta, Crna Gora neće dobiti samo velike međunarodne muzičke događaje, već i snažan podsticaj strateškom razvoju kreativnih industrija, usmjeren ka privlačenju vodećih svjetskih digitalnih nomada i kreatora sadržaja, kao i zadržavanju mladih talenata u zemlji.

,,Imajući u vidu da Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, u okviru Programa proslave Vlada Crne Gore će pružiti dodatnu podršku najznačajnijim domaćim festivalima koji se tradicionalno održavaju u Crnoj Gori", zaključuju u saopštenju.