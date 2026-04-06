Iz Glavnog grada saopštili su da je danas zvanično počela rekonstrukcija stadiona FK Crvena Stijena u Tološima, čime se, kako su istakli, realizuje još jedno od obećanja gradske administracije.

„Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da su počeli radovi na uređenju, rekao bih, kultnog podgoričkog stadiona Crvene Stijene u Tološima. Ova šljunkovita podloga dala je puno asova i kvalitetnih igrača, ali, nažalost, dugi vremenski period nije održavana na adekvatan način. Jedno od obećanja ove gradske administracije bilo je da ćemo sanirati stadion u Tološima“, istakao je gradonačelnik Saša Mujović.

Kako je dodao, radovi se realizuju u saradnji sa Fudbalskim savezom Crne Gore, koji će obezbijediti travnatu podlogu, dok Glavni grad finansira i sprovodi pripremne građevinske radove.

„U saradnji sa Fudbalskim savezom Crne Gore, uz zahvalnost koju dugujem gospodinu Savićeviću i gospodinu Đurđevcu, danas smo započeli radove, a ideja je da Glavni grad finansira i uradi sve ono što se tiče pripreme, uklanjanje postojećeg sloja, postavljanje novog sloja pijeska i svega onoga što je potrebno kako bi drenažni sistem funkcionisao na pravi način, dok će travnata podloga biti poklon Fudbalskog saveza Crne Gore“, kazao je Mujović.

Radove izvodi gradsko preduzeće Putevi, a projekat obuhvata i unapređenje prateće infrastrukture.

„Sve ove aktivnosti u ime Glavnog grada sprovodi lokalno preduzeće Putevi, a takođe ćemo sprovesti i značajne aktivnosti vezane za sanaciju prostora svlačionica, kao i prostora koje koristi Mjesna zajednica Tološi. Dakle, riječ je o jednom sveobuhvatnom projektu, na zadovoljstvo ovog dijela grada“, naveo je Mujović.

On je naglasio značaj ulaganja u lokalne sportske klubove i stvaranje boljih uslova za mlade.

„Mislim da Tološi zaslužuju ovako nešto, da klub Crvena Stijena, sa veoma dugom tradicijom koja datira još od 1938. godine, zaslužuje ovako nešto. Postoji veliko interesovanje djece za bavljenje fudbalom, tako da prosto smatram da moramo da im to omogućimo. Generalno, koliko budu jaki lokalni klubovi kao što su Crvena Stijena, Zabjelo i Kom, toliko će, čini mi se, biti jaka i naša Budućnost“, kazao je Mujović.

Kako je istakao, ovaj projekat dio je šireg investicionog ciklusa u naselju Tološi.

„Sve ovo je dio širih aktivnosti koje se preduzimaju. Ovaj dio grada, Tološi, dugo vremena je nekako tavorio i sigurno nije imao sve sadržaje koji mu pripadaju i koje zaslužuje. Ali, evo, vidite – danas su počeli radovi na stadionu Crvene Stijene, sprovode se radovi na renoviranju Doma zdravlja u Tološima, a narednih dana očekujemo raspisivanje tendera za izradu kanalizacione mreže kroz Tološe“, rekao je Mujović.

On je poručio da gradska uprava želi da pošalje jasnu poruku posvećenosti jednakom razvoju svih djelova grada.

„Smatram da smo za kratak vremenski period učinili puno toga, da ćemo učiniti još puno toga i poslati jasnu poruku da ovo naselje i njegovi stanovnici nijesu mještani drugog reda, nego da su, sa aspekta poštovanja koje kao gradska administracija gajimo prema njima, apsolutno podjednako važni kao i oni koji žive u centru i svim drugim dijelovima Podgorice“, naglasio je Mujović.

Đorđe Luketa, jedan od suvlasnika FK Fudbalito i sportski radnik, kazao je da početak radova na stadionu u Tološima predstavlja značajan iskorak za razvoj omladinskog sporta u Podgorici.

„Ovo je veliki početak. Ovdje će, prije svega, trenirati oko 500 dječaka iz svih djelova grada. Nije vezano samo za Tološe, već i za dio preko Morače, Blok, City kvart i druge kvartove koji nemaju uslove da obezbijede djeci adekvatan trening. Ovo je praktično jedini teren sa ove strane Morače, tako da će veliki broj dječaka i djevojčica ovdje trenirati i imati adekvatne uslove za rad“, istakao je Luketa, te naglasio značaj saradnje sa Glavnim gradom, zahvaljujući kojoj je omogućena realizacija ovog projekta.

„U saradnji sa Glavnim gradom, prije svega sa gradonačelnikom koji nam je izašao u susret, saslušao nas i blagovremeno reagovao, uspjeli smo da toj djeci obezbijedimo uslove kakve zaslužuju“, zaključio je Luketa.