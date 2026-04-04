Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 20 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, na sjeveru zemlje u prvom dijelu dana biće više oblaka, uz mogućnost ponegdje kratkotrajnih i slabih padavina. Tokom dana očekuje se razvedravanje i osjetno toplije vrijeme. Vjetar će povremeno biti umjeren do pojačan, a na udare i jak, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -1 do 13 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 6 do 21 stepen.

U Podgorica će u jutarnjim satima biti slaba do umjerena oblačnost, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan, a u jutarnjim i noćnim satima na udare i jak.