Radovi bi trebalo da počnu najkasnije krajem aprila, a izvođač će imati ograničen vremenski okvir za realizaciju projekta.

Direktor Sportskih objekata Miljan Ivanović najavio je da će tokom aprila početi radovi na rekonstrukciji krova Sportskog centra “Morača”. Radove će izvoditi budvanska firma Lever Inženjering, a vrijednost same investicije iznosi 937.000 eura, prenosi RTV Podgorica.

Prokišnjavanje krova Sportskog centra „Morača" godinama je stvaralo velike probleme, vidljive i tokom koncerata. Prokišnjavanje i vlaga na krovu Sportskog centra „Morača" godinama opterećuju funkcionisanje najveće podgoričke dvorane. Ipak, nakon dugog čekanja, sanacija je konačno ozvaničena, a vrijednost investicije iznosi blizu milion eura.

„Radi se o firmi Lever Budva, početak radova je najkasnije za 21 dan. U tom periodu smo mi u obavezi da partnere uvedemo u posao. Napokon će se desiti i ta čuvena sanacija krova na sportskom centru odnosno MTEL dvorani Morača“, kazao je Ivanović.

Radovi bi trebalo da počnu najkasnije krajem aprila, a izvođač će imati ograničen vremenski okvir za realizaciju projekta.

“Iznos sredstava je 937.000 eura. Rok za završetak radova je 60 dana. Obezbijeđeni smo garancijama, kako činidbenim garancijama tako i garancijama koje prate sve te ugovore. Garantni rok na radove je, to moram da napomenem, 10 godina“, istakao je Ivanović.

Radovi će, kako kaže, početi najkasnije 20. aprila.

Osim sportske dvorane „Morača“, u planu su i dodatna ulaganja u sportsku infrastrukturu širom Podgorice.

„Jedna od tema koja je nama sledeća na dnevnom redu je Stadion malih sportova. Tu se radi o zamjeni kompletne površine kako za fudbal tako i za košarku i rukomet“, naveo je Ivanović.

U planu je i sanacija zapadne tribine Gradskog stadiona.

„Planiramo da zapadnu tribinu gradskog stadiona saniramo što se tiče hidroizolacije jer je ona poprilično u lošem stanju. Radićemo na tome“, kazao je Ivanović.

Podsjetimo, i tokom koncerta Bijelog dugmeta u „Morači“, dio publike napustio je događaj prije završetka zbog prokišnjavanja krova. Nakon dugogodišnjeg problema, početak radova donosi bezbjednije rješenje korišćenja sportskih objekata u Glavnom gradu.