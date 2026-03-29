Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za gradnju zapadne tribine stadiona FK Zabjela.

U dokumentu koje potpisuje Slaven Radunović, ministar prostornog planiranja, je naznačeno da je ukupna površina stadiona 19.970 kvadrata te da se nalazi u zahvatu DUP-a Čepurci.

Sekretar FK Zabjelo Dalibor Nikolić kazao je za „Dan“ da su UTU uslove dobili za izradu idejnog projekta buduće zapadne tribine. Idejni projekat, kako je naveo Nikolić, koštaće oko 150.000 eura, prenosi Dan.

"Krenuli smo korak po korak. Bitno je da napravimo idejni projekat zapadne tribine jer nam je prijeko potrebna " rekao je Nikolić.

On navodi da stadion na Zabjelu postoji od 1981. godine.

"Zemljište je bilo u vlasništvu FK Zabjelo, međutim 2016. godine, tadašnji gradonačelnik Miomir Mugoša je sve sportske objekte koji su bili u vlasništvu klubova prebacio na Glavni grad da se oni ne bi zloupotrebljavali. Mi smo korisnici zemljišta i ne može niko da ga koristi bez mi, a klub je u privatnom vlasništvu" kazao je Nikolić.

Nikolić dodaje da je planirana gradnja dva pomoćna terena za koje je neophodno da se izvrši parcelizacija. Za potrebe izgradnje dva pomoćna terena Glavni grad je u septembru 2022. godine Fudbalskom klubu Zabjelu

dodijelio parcelu i to bez naknade. U pitanju je zemljište koje ide uz ogradu sadašnjeg stadiona.

"Oba pomoćna terena radimo sa Fudbalskim savezom Crne Gore. Mi smo morali da odradimo pripremne radove ali evo već godinu dana čekamo administraciju da se izvrši parcelizacija placa "kazao je Nikolić, piše Dan.