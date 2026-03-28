U toku su radovi na igralištu u čijoj blizini je sportski poligon.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Naselje Rogami dobiće dječje igralište od oko 160 kvadrata u blizini štamparije "Dana".

U naselju pozdravljaju radove i očekuju da će uskoro dobiti i uređena autobuska stajališta čime bi se zaokružila cjelina sređenog javnog prostora nakon, kako naglašavaju, više decenija zanemarivanja, prenosi Dan.

U toku su radovi na igralištu u čijoj blizini je sportski poligon.

"Obnavljamo travnjak, formiramo drvored uz obode parcele, ugrađujemo prateći sistem za navodnjavanje... Igralište će dobiti i parkovski i dječji mobilijar. To podrazumijeva klupe, ljuljašku, vrtešku, njihalicu... Biće urađena tartan podloga, a šetne staze nasute rizlom " saopštili su iz Zelenila.