Stručnjaci ukazuju na pad potražnje stranaca kao ključni razlog pojeftinjenja, dok Udruženje podstanara Crne Gore upozorava da cijene i dalje nijesu prilagođene standardu građana

Cijene zakupa stanova u Crnoj Gori tokom protekle godine zabilježile su pad od 10 do 20 odsto, ali to, prema ocjeni Udruženje podstanara Crne Gore, ne znači da su kirije postale pristupačne građanima. Naprotiv, veliki broj podstanara i dalje izdvaja i do 40 odsto mjesečnih prihoda na stanovanje.

Kako je za “Dan” kazao vlasnik agencije “Multitask nekretnine” iz Podgorice, Stefan Mišković, tržište zakupa u glavnom gradu ušlo je u fazu stabilizacije nakon perioda naglog rasta izazvanog dolaskom stranih državljana, prvenstveno iz Rusije i Ukrajine.

“U poređenju sa početkom prošle godine, evidentan je pad zakupnina u prosjeku od oko 15 do 20 odsto. Jednosobni stanovi koji su se ranije izdavali za oko 500 eura sada se najčešće izdaju za 400 do 450 eura, dok se pojedini mogu naći i za oko 350 eura”, naveo je Mišković.

On objašnjava da je smanjenje potražnje stranih državljana ključni faktor ovog trenda. Nakon početnog talasa dolaska ruskih i ukrajinskih državljana, koji su značajno podigli cijene, njihovo prisustvo na tržištu je opalo. Pokušaj da tu potražnju nadomjeste državljani Turske nije imao dugoročan efekat, dok je istovremeno povećana ponuda stanova dodatno uticala na pad cijena.

Prema njegovim riječima, tržište sada dominantno čine domaći zakupci, čija je platežna moć znatno niža, što cijene postepeno vraća na realniji nivo u odnosu na standard života u Crnoj Gori.

Sličan trend bilježi se i na primorju. Predstavnik agencije “Adria Stone” iz Budve, Mirko Vujović, navodi da su cijene zakupa i u toj regiji pale za oko 20 odsto, prvenstveno zbog odlaska stranih državljana, naročito iz Turske, što je povećalo ponudu stanova.

Kada je riječ o cijenama, u Podgorici se garsonjere izdaju od 300 do 350 eura, jednosobni stanovi od 350 do 550 eura, dvosobni od 550 do 800 eura, dok trosobni počinju od 700 eura pa naviše. Na primorju su cijene nešto niže za manje stanove, ali dvosobni i luksuzni objekti dostižu i znatno više iznose, posebno u atraktivnim lokacijama.

Najveća potražnja i dalje je za manjim stanovima – garsonjerama i jednosobnim stanovima, dok na primorju prednjače dvosobni stanovi kao optimalan odnos cijene i funkcionalnosti.

Ipak, predsjednik Udruženja podstanara, Dragan Živković, upozorava da pad cijena ne znači i poboljšanje položaja podstanara.

“Ovaj pad ne znači da su kirije niske, već da je došlo do korekcije nakon naglog rasta kada su cijene u pojedinim gradovima porasle i preko 50 odsto. Danas veliki dio prihoda odlazi na kiriju, tržište je pravno nesigurno, a podstanari su često izloženi kratkim otkaznim rokovima i promjenama uslova zakupa”, istakao je Živković.

Dodaje da su na sjeveru zemlje kirije znatno niže, u rasponu od 200 do 400 eura, ali i da je tamo manja ponuda i slabija potražnja. Na primorju, s druge strane, dodatni problem predstavlja sezonsko iseljavanje zbog turističke potražnje.

Zaključuje se da se tržište zakupa trenutno nalazi u fazi blage korekcije, ali da su cijene i dalje visoke u odnosu na standard građana, zbog čega je položaj podstanara i dalje izazovan.