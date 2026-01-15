Raspisan je javni poziv za ostvarivanje prava na naknadu dijela troškova zakupnine za 2026. godinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pravo na naknadu, kako su saopštili iz Sekretarijata za socijalno staranje, podstanari sa prebivalištem u Podgorici, a subvencioniranje u iznosu od 100 eura se odobrava na period od 12 mjeseci.

" Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2026. godinu predviđen je iznos sredstava za naknadu dijela troškova zakupnine u iznosu od 150.000 eura. Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja, a komisija će na osnovu dobijenih podataka, utvrditi konačnu rang-listu i nakon sprovedene procedure pristupiće se potpisivanju ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada ", navode iz Sekretarijata.

Dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 020/447-160 ili putem i-mejla [email protected].