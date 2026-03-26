Komisija za kontrolu prava u postupcima javnih nabavki poništila je, po žalbi firme "Centroslavija", odluku Pošte i postupak vratila na početak

Pošta Crne Gore nezakonito je odlučila da službenu odjeću za poštare i operatere kupi od firme "Samakom PG" Podgorica, prihvatajući ponudu za dijelove garderobe koji ne odgovaraju onome što je traženo tenderom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke odjeće za poštare i operatere iznosila je 484.000 eura sa PDV-om.

Komisija za kontrolu prava u postupcima javnih nabavki poništila je, po žalbi firme "Centroslavija", odluku Pošte i postupak vratila na početak, prenosi Dan.

Tenderom raspisanim 4. jula prošle godine, Pošta Crne Gore tražila je nabavku službene odjeće i obuće za operatere i poštare ili druge službene odjeće. O izboru najpovoljnije ponude odlučila je 3. februara ove godine, birajući kao najpovoljniju ponudu firme "Samakom PG" d.o.o. Podgorica, dok je ponuda ponuđača "Centroslavija" d.o.o. Podgorica ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao drugorangirana.

U žalbi "Centroslavije" navodi se, između ostalog, da ponuđač "Samakom PG" nije dostavio uzorke za ukupno pet traženih artikala, dok za stavku "kačket" uzorak uopšte nije dostavljen u propisanom obliku. Umjesto uzorka, kako je obrazloženo, dostavljena je koverta sa parčetom materijala, iako se bez dostavljenih uzoraka ne može izvršiti stručno vrednovanje ponude, niti se može utvrditi da li ponuđena roba ispunjava propisane zahtjeve. U žalbi je ukazano i da se uvidom u dostavljene artikle utvrđuje da postoji neusklađenost između tenderske dokumentacije, finansijskog dijela ponude i izvještaja o ispitivanju materijala.

Jedan od spornih ponuđenih artikala je muški džemper, za koji je traženo da na lijevoj strani ima izvezen logo. Ponuđač "Samakom PG" se u svom finansijskom dijelu ponude izjasnio da muški džemper ima na lijevoj strani izvezeni logo. Međutim, prilikom uvida je konstatovano da dostavljeni uzorak nema istaknut izvezeni logo. Sporne su, između ostalih, i ponude za muške pantalone, košulje dugih rukava, dijelove ženske odjeće... U žalbi je ukazano da je na dostavljenom uzorku košulje istaknut izvezeni logo na lijevoj strani košulje sa natpisom "Mozart", a ne "Pošta Crne Gore", kako je to tenderskom dokumentacijom zahtijevano.

Komisija je ocijenila da je žalba "Centroslavije" osnovana.

"Osnovan je žalbeni navod žalioca da je ponuda ponuđača "Samakom PG" d.o.o. Podgorica neispravna za stavku 1 iz tehničke specifikacije, iz razloga što je ovaj ponuđač dostavljenim uzorkom nije dokazao da ponuđeni džemper muški na lijevoj strani ima izvezeni logo "zaključila je Komisija.

Ukazano je da je ponuđač "Samakom PG" u dostavljenoj izjavi, na pitanje "Da li privredni subjekat posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom (uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke)?", označio odgovor "da". Ukazano je i da je u finansijskom dijelu ponude za ovu stavku navedeno da džemper, između ostalog, ima logo na lijevoj strani, piše Dan.

"Komisija za zaštitu prava izvršila je uvid u dostavljeni uzorak ponuđača "Samakom PG" d.o.o. Podgorica za stavku 1 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke "džemper, muški, boja teget", i tom prilikom vizuelnim pregledom utvrdila da je ovaj ponuđač ponudio teget džemper, veličina 50, na kome je na ušivenoj deklaraciji navedeno pamuk 50 odsto, akril 50 odsto, proizvedeno u Srbiji, te da isti ima V izrez i da na lijevoj strani nije izvezen logo. Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za zaštitu prava nalazi da je ponuda ponuđača "Samakom PG" d.o.o. Podgorica neispravna za stavku 1 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke u smislu člana 133 tač. 1 i 2 ZJN. Naime, ovo iz razloga što je ponuđač "Samakom PG" d.o.o. Podgorica u finansijskom dijelu svoje ponude naveo da nudi muški džemper, boja teget, na lijevoj strani izvezen logo, ali da dostavljenim uzorkom nije dokazao da ponuđeni džemper ispunjava zahtijevanu bitnu karakteristiku predmeta nabavke iz tehničke specifikacije predmeta nabavke za navedenu stavku, tj. da na lijevoj strani nije izvezen logo, budući da je vizuelnim pregledom Komisija za zaštitu prava nesumnjivo utvrdila da ponuđeni džemper, muški, boje teget, nema izvezen logo s lijeve strane, zbog čega je ponuda ovog ponuđača neispravna osnovom člana 133 tačke 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama "ukazano je u odluci Komisije.

Poštu su obavezali da u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača "Samakom PG" i na jasan i nedvosmislen način utvrdi da li je ponuda ovog ponuđača ispravna za stavku 1 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, prenosi Dan.

"Budući da je naprijed utvrđeno da je ponuda ponuđača "Samakom PG" d.o.o. Podgorica neispravna za stavku 1 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke "džemper, muški, boja teget", osnovom člana 133 tač. 1 i 2 ZJN, to Komisija za zaštitu prava nije razmatrala ostale žalbene navode žalioca koji se odnose na neispravnost ponude ovog ponuđača, jer isti nijesu od uticaja na drugačiju odluku u ovoj pravnoj stvari " zaključeno je u odluci.