Nakon devet godina od kada su Komovi proglašeni regionalnim parkom prirode malo toga je urađeno da se zaštićeno područje koje pripada ovoj planini sačuva od negativnih uticaja.

Ovo je zajednička ocjena većine mještana koji na planini Štavna, ispod samih Komova, imaju svoje ljetnje katune, prenosi Dan.

" Komove tokom godine posjete brojni turisti. Svi se oni oduševljavaju onim što nam je ovdje majka priroda podarila. Međutim, mnogi od njih, a naročito oni koji dolaze iz uređenih zemalja gdje se poštuju propisi, ne mogu da se načude određenim pojavama koje narušavaju prirodni ambijent. Tu se, prije svega, misli na uništavanje šumskog bogatstva, devastaciju vodotoka i nelegalno odlaganje otpada. Zato je krajnje vrijeme da svi shvatimo da se po pitanju zaštite Komova moramo odgovornije odnositi, jer ova planina je između ostalog razvojna žila kucavica čitavog kraja " navode mještani.

Prema zakonu u zaštićenim područjima djelatnosti, radnje i aktivnosti u prirodi planiraju se tako da se izbjegnu ili na najmanju mjeru svede ugrožavanje i oštećenje prirode. Pravno i fizičko lice koje koristi prirodne resurse i dobra dužno je da djelatnosti, radnje i aktivnosti obavlja na način kojim se izbjegava oštećenje prirode, ili svede na najmanju mjeru, piše Dan.

Mještani navode da nadležni moraju da primjenjuju strožu kontrolu i kaznenu politiku kako bi se ove preporuke ispoštovale, a posebna pažnja mora se usmjeriti ka zaštitu vodoizvorišta Tare i drugih manjih vodotka u podnožju Komova.