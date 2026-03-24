Zaposleni Službe zaštite NP Skadarsko jezero tokom obavljanja redovnih kontrola sinoć (23.3.2026.) su na terenu u rejonu Žabljaka Crnojevića zatekli dva lica u nelegalnom izlovu ribe putem struje.

Izvor: NP Skadarsko jezero

Nakon upozorenja da zaustave plovilo isti su zapalili vanbrodski motor i napustili čamac, saopšteno je iz NP Skadarsko jezero.

Zaplijeljeno je limeno plovilo, vanbrodski motor Mercury 100ks, akumulator, oko 80 kilograma ribe, pretvarač i sonda, a o događaju je obaviješteno Odjeljenje bezbjednosti Cetinje, Regionalni centar granične policije i Vatrogasna služba.

"Ovakvi slučajevi najbolje govore o izazovima i problemima sa kojima se suočava Služba zaštite NP Skadarsko jezero na terenu. Životi i zdravlje nadzornika često bivaju ugroženi zbog ekološkog kriminala. Samo zajedničkim djelovanjem svih državnih organa možemo raditi na iskorijenjivanju prakse koja ugrožava naša najvrijednija područja, ali i bezbjednost i sigurnost naših zaposlenih", poručila je direktorica JPNPCG Marinela Đuretić.

Podsjećaju javnost da je u toku ribolovni zabran u NP Skadarsko jezero, koji je počeo 15. marta i traje do 15. maja 2026. godine.

,,Tokom ovog period zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama, osim jegulje. Tim povodom u toku je i kampanja o značaju očuvanja ribljeg fonda, suzbijanja krivolova i svih drugih oblika nezakonitog djelovanja koji negativno utiču na biodiverzitet faune riba. Ove godine, pod sloganom „Danas jedna, sjutra hiljade“ želimo da istaknemo da - spašavajući jednu, mi, zapravo, spašavamo hiljade jedinki", poručuju.