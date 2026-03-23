Nevladina organizacija Juventas pozdravlja potpisivanje sporazuma ističući pozitivne primjere u praksi.

Podgorica je prva crnogorska opština koja je sa Višim sudom potpisala sporazum o društveno korisnom radu za maloljetne učinioce krivičnih djela. Kako su objasnili iz Glavnog grada, stručna služba Višeg suda predlaže gdje će maloljetnik izvršavati kaznu, piše RTCG.

Maloljetnici kojima je izrečena kazna društveno-korisnog ili humanitarnog rada moći će da je odsluže u 23 preduzeća i ustanove Glavnog grada, među kojima su Gradska čistoća, Zelenilo, Putevi, Tržnice i pijace, Sportski objekti, Parking servis, Deponija, Radio-televizija Podgorica, kao i javne ustanove KIC “Budo Tomović”, Gradsko pozorište i Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”.

Stručna služba Višeg suda predlaže gdje će maloljetnik izvršavati kaznu, saopštili su iz Glavnog grada.

“Maloljetna osoba dužna je da se javi društvu ili ustanovi naznačenoj u rješenju o izvršenju, s tim da u skladu sa zakonom maloljetnik može raditi najduže 120 sati u periodu do šest mjeseci koliko može trajati ova posebna obaveza, ali tako da rad ne ometa školovanje ili zaposlenje maloljetnika”, navedeno je.

U najvećem broju slučajeva ta mjera izricaće se za lakše oblike delinkvencije.

Prema riječima gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, sve to ima vaspitni i preventivni karakter.

“Nama je to velika olakšica a može biti i velika pomoć, a takođe i tim mladim ljudima put i proces njihove resocializacije”, navodi on.

Iz nevladinog sektora pozdravljaju sporazum i ukazuju da društveno koristan rad postiže odgovornost i doprinosi zajednici, a mladima daje šansu za rehabilitaciju umjesto stigmatizacije.

Juventas više od deset godina sarađuje sa Višim sudom, a Marija Ružić Stojović kaže da su rezultati vidljivi kod mladih koji su kaznu odradili u toj organizaciji.

“Nemamo podatke da je bilo ko od njih počinio ponovo neko krivično djelo i smatramo ovu mjeru kao jako korisnu i preventivnu jer je nekako sveobuhvatna i pruža mladim ljudima bezbjedno, sigurno okruženje, neosuđujuće na prvom mjestu, čuva njihovu privatnost. Mogu da nađu podršku, razumijevanje. Oni se nalaze u jednom razvojnom, izazovnom periodu kada nije baš lako pristupiti svakoj mladoj osobi koja se nađe u situaciji kao počinilac krivičnog djela”, kaže Ružić Stojović

Ovo je prvi sporazum potpisan između Višeg suda i neke crnogorske opštine, čime se otvara prostor za novu praksu saradnje između pravosudnih institucija i lokalnih samouprava, a sve u cilju podrške mladima i prevencije ponavljanja krivičnih djela.