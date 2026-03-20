Danas, 20. marta, dolazi proleće, a 29. marta počinje ljetnje računanje vremena.

Danas, 20. marta 2026, tačno u petnaest časova i 46 minuta stiže proljeće, dok 29. marta počinje i ljetnje računanje vremena.

Dan (obdanica) i noć traju po 12 sati, pa se taj dan zove dan proljećne ravnodnevice.

Zvanično i ovo proljeće 2026. trajaće dio marta, cio april i maj i dio juna, na našoj sjevernoj Zemljinoj polulopti. U isto vrijeme na južnoj Zemljinoj polulopti počinje jesen.

Proljeće, po astronomskom kriterijumu, traje do 21. juna (10.24), to jest 92 dana, 17 sati i 38 minuta, dva minuta kraće nego prošle godine.

Po meteorološkom kriterijumu proljeće je počelo 1. marta a trajaće do 31. maja.

2026/27: godišnja doba

Proljeće: 20. mart – 21. jun 2026.

Ljeto: 21. jun – 23. septembar 2026.

Jesen: 23. septembar – 21. decembar 2026.

Zima: 21. decembar 2026. – 20. mart 2027.

