Oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskom i grmljavinom, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Prijepodne se ponegdje očekuje kiša, a popodne povremeno kiša, ponegdje pljusak i grmljavina.

U višim predjelima na sjeveru moguća je susnježica i snjeg.

Vjetar će biti slab do umjeren, ponegdjeo pojačan, tokom noći na udare i jak, sjeveroistočni i istočni.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do 12, najviša dnevna od tri do 17 stepeni.